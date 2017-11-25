Создание российской базы в Судане нецелесообразно, считает эксперт

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Полноценная российская база в Судане в настоящее время нецелесообразна с военной точки зрения; чтобы не распылять ресурсы, надо развивать на территории Сирии авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Тартусе. Об этом заявил РИА Новости в субботу ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Президент Судана Омар аль-Башир обсудил с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу возможность создания военной базы на Красном море. Как заявил суданский президент, Хартум нуждается в защите от попыток США расколоть страну на пять отдельных государств.

Ранее в четверг во время встречи с Путиным в Сочи аль-Башир заявил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом политики США и Хартум намерен обсудить с Россией вопрос вмешательства США в ситуацию.

"База у нас была в советское время в этом регионе. Насколько она сейчас необходима — не уверен. Скорее, нам нужно что-то типа ПМТО для того, чтобы наши корабли могли заходить — менять экипажи, пополнять запасы расходных материалов, прежде всего — продовольствия, воды и топлива. Это было бы интересно для нас", — сказал Мураховский.

По его мнению, постоянную базу типа сирийских Хмеймима и Тартуса организовывать на территории Судана пока нет необходимости.

"У нас нет в этом регионе постоянной эскадры, как (оперативное соединение ВМФ России) в восточной части Средиземного моря. Надо смотреть на реалии. Если восстанавливать эскадру в Индийском океане, то у нас должны быть в достаточном количестве корабли первого и второго рангов. Надо смотреть, прежде всего, с военной точки зрения. Те корабли, которые есть, они все — советской постройки, и не в полной мере отвечают современным требованиям", — отметил военный аналитик.

По его словам, база в Судане может быть использована, в основном, для обозначения присутствия России в регионе (демонстрации Военно-морского флага) и участия в борьбе с пиратством.

"А если решать оперативные задачи в ходе масштабного конфликта, получается, бросить их там на гибель. На мой взгляд, надо реализовать кораблестроительную программу, чтобы у нас появились эскадренные миноносцы нового поколения, фрегаты, универсальные десантные корабли", — считает Мураховский.

Он полагает, что авиационная база на постоянной основе в Судане также не нужна. "Достаточно договоренности, чтобы там, например, самолеты использовались для разведки. Такой режим перманентного контроля морских пространств в регионе сильно нам поможет", — пояснил эксперт.

"В настоящее время целесообразно развивать авиабазу Хмеймим и ПМТО в Тартусе, чтобы не распылять ресурсы в том числе", — заключил Мураховский.