Президент Судана рассказал о планах по закупке российского оружия

СОЧИ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир обсудил с российским руководством возможность приобрести истребители Су-30 и Су-35. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Мы запросили Су-30, потому что они покрывают суданское воздушное пространство, а также Су-35. У нас нет намерений проводить агрессию за рубежом, мы хотим защищать страну", — заявил аль-Башир.

Он добавил, что Судан также заинтересован в покупке ракетных катеров, тральщиков, а также систем ПВО, хотя по ним детали пока не обсуждались.

"По поводу С-300 нет возражений, мы можем их запросить", — добавил он, отметив, что сейчас Судан продолжает использовать старые советские системы ПВО.

На этой неделе аль-Башир впервые побывал в России и провел в Сочи переговоры с президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, министром обороны Сергеем Шойгу, руководством "Росатома" и другими высокопоставленными чиновниками.