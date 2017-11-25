В Японском море прошли российско-японские морские учения "Сарекс-2017"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и Морских сил самообороны Японии в акватории залива Петра Великого провели учения по поиску и спасению на море "Сарекс-2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В ходе 17-го по счету международного учения типа "SAREX" (SearchandRescueExercise) российскую сторону представлял большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", спасательный буксир (СБ) "Алатау" и гидрографический катер "БГК-2151". Силы самообороны Японии были представлены эскадренным миноносцем "Хамагири", — сказал он.

Как отметил Воскресенский, в рамках учений боевой корабль "Адмирал Виноградов" в районе ожидания принял на борт корабельный вертолет Ка-27ПС и после встречи с кораблем МССО Японии возглавил сформированный международный поисково-спасательный отряд. На переходе морем корабли двух стран провели тренировки по связи и отработали элементы совместного тактического маневрирования.

Воскресенский сообщил, что при отработке оказания медицинской помощи пострадавшему на море вертолет Ка-27ПС выполнил взлет с палубы корабля и осуществил поиск человека упавшего за борт. После обнаружения "пострадавшего", в роли которого выступал манекен, он был поднят на борт вертолета и передан на японский боевой корабль.

Как добавил Воскресенский, российские и японские досмотровые группы высадились с быстроходных малых плавсредств на борт большого гидрографического катера ТОФ, который имитировал судно, ранее захваченное пиратами и частично покинутое экипажем. Также в ходе учения был разыгран эпизод оказания помощи аварийному кораблю, в ходе которого аварийно-спасательные партии высадились на условно поврежденное судно и разведали очаги возгорания. Спасательный буксир "Алатау" потушил пожар и доставил "аварийное" судно в порт.