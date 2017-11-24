В ЦВО назвали число участков акции "Есть такая профессия – Родину защищать"

САМАРА, 24 ноя — РИА Новости. Более 160 тысяч молодых людей за месяц приняли участие в акции "Есть такая профессия – Родину защищать", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Во Всероссийской информационно-агитационной акции "Есть такая профессия — Родину защищать!", которая проводится Центральным военным округом в 29 регионах Поволжья, Урала и Сибири, уже приняли участие свыше 160 тысяч юношей и девушек", — говорится в сообщении.

Как отметили в ЦВО, по количеству участников Саратовская область занимает первое место — более 26 тысяч человек.

По информации пресс-службы ЦВО, целью акции является адресное информирование потенциальных кандидатов на поступление в высшие учебные заведения министерства обороны России о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных силах РФ. Мероприятия проводятся на базах военных комиссариатов и учебных заведений. Действующие офицеры Минобороны и генералы в запасе показывают молодым людям допризывного и призывного возраста короткометражные фильмы, презентации, рассказывают об учебе в высших военных учебных заведениях и отвечают на все вопросы.