ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. ВМФ РФ рассчитывает до 2025 года получить три корвета проекта 20386, сообщил журналистам заместитель главкома по вооружению Виктор Бурсук.

"Мы планируем, до 2025 года мы должны получить не менее трех кораблей проекта 20386", — сказал он.

Корветы проекта 20386 являются развитием проекта 20380. Корабли данного семейства предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс".

По плану, первый корвет модернизированного проекта "Дерзкий" войдёт в состав ВМФ в 2022 году.