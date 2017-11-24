В авиачасти ЗВО поступили истребители Су-35С и Су-30СМ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Авиационные части Западного военного округа (ЗВО) в Карелии, Ленинградской и Курской областях в рамках государственного оборонного заказа получили на оснащение шесть новейших истребителей Су-35С и три Су-30СМ, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

По его словам, после приемки техники на заводах-изготовителях представители авиачастей округа перегнали самолеты к местам постоянного базирования и уже приступили к их практическому освоению.

"В рамках гособоронзаказа в авиачасти ЗВО, дислоцированные в Республике Карелия, Ленинградской и Курской областях, поступили шесть многоцелевых истребителей Су-35С и три Су-30СМ. Маневренность и летные качества истребителей позволяют пилотам выполнять все сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, включая такие, как "Кобра" и "Плоский штопор", — сказал Мугинов.

Он отметил, что Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

По словам представителя ЗВО, боевая машина Су-35С по совокупности параметров вплотную приближена к характеристикам истребителя пятого поколения. Самолет обладает передовой информационно-управляющей системой, а также двигателем с плазменной системой зажигания. Он способен развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.