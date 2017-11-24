В Минобороны рассказали о темпах набора контрактников в РВСН

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. План по набору военнослужащих на службу по контракту в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) выполнен в этом году на 180%, что на 57% больше, чем в предыдущие годы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2017 году план по набору контрактников в РВСН выполнен на 180 %, невзирая на ужесточение требований, предъявляемых к кандидатам. В предыдущие годы данный показатель не превышал 123%", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с переоснащением РВСН новыми ракетными комплексами и необходимостью эксплуатации и обслуживанием ее квалифицированными специалистами, в войсках ведется работа по отбору военнослужащих-контрактников и их обучению.

По данным военного ведомства, количество контрактников в РВСН за последние три года увеличилось на 15%. В настоящее время в РВСН проходят службу по контракту более 18 тысяч человек. Особое внимание в РВСН уделяется работе с военнослужащими по призыву. В прошлом году среди них было отобрано около 20% от общего количества кандидатов, заключивших контракт.

Сообщается, что в 2017 году соединения РВСН, переоснащаемые ракетными комплексами "Ярс", пополнил каждый третий контрактник. Для повышения их квалификации по военно-учетным специальностям командованием РВСН разработаны специальные программы.

Как рассказали в Минобороны, в воинских частях РВСН ежегодно проводится аттестация контрактников для определения соответствия занимаемой им воинской должности, а также перспектив служебного роста. Также военнослужащих направляют на доподготовку или переподготовку в учебные воинские части.

Военнослужащие по контракту в РВСН преимущественно проходят службу в качестве механиков-водителей пусковых установок, техников, начальников расчетов, командиров взводов и старшин подразделений, а также специалистов ряда дефицитных специальностей, несущих боевое дежурство.