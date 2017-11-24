На Кубани спецназ ЮВО провел эвакуацию "раненых" военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости. Военнослужащие спецназа Южного военного округа на Кубани в ходе практических тренировок на полигоне "Молькино" отработали действия по поиску и эвакуации условно раненых военнослужащих с применением комплекса разведки, управления и связи "Стрелец", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Каждый военнослужащий из состава разведывательных групп был оснащен боевой экипировкой "Ратник" со встроенным в нее многофункциональным комплексом "Стрелец", который представляет собой мобильную персональную информационно-управляющую систему", — сказал он.

При создании сети из индивидуальных комплексов на компьютере командира подразделения отображается необходимая информация не только о его подчиненных, но и о противнике. Военнослужащему надо нажать несколько кнопок, и координаты его местонахождения или расположения противника появятся на компьютере командира.

В ходе тренировки военные медики провели поисковые и эвакуационные мероприятия военнослужащих разведывательных подразделений по координатам, полученным с использованием комплекса "Стрелец" и беспилотного летательного аппарата "Тахион". Эвакуация проводилась из условно затопленной или горящей бронетехники в зависимости от поставленных задач.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано около 20 специальных медицинских машин, в том числе новейшие бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь".