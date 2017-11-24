В Минобороны рассказали об успешном пуске модернизированной ракеты

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ на полигоне в Казахстане успешно провели пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО, сообщается на сайте газеты "Красная звезда", являющегося официальным печатным органом министерства обороны России.

"На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны", — говорится в материале издания.

Отмечается, что заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковник Андрей Приходько после пуска заявил, что модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.