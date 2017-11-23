Решение о создании банка для Гособоронзаказа могут принять до конца года

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 23 ноя — РИА Новости. Вариант создания отдельного банка для обслуживания Гособоронзаказа РФ рассматривается среди прочих, решение может быть принято до конца года, сообщила журналистам замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова.

"Рассматриваются разные варианты совершенствования системы. Основная задача – мы думаем о том, с учетом того, что у нас секретные контракты, с учетом того, что расходы на национальную оборону носят закрытый характер, рассматриваются варианты, в том числе, создание и отдельного внутрироссийского банка, который более тщательно обеспечит закрытость наших платежей", — сказала Шевцова.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть принято решение о создании такого банка на основе "Связьбанка", замглавы Минобороны отметила, что нет окончательного решения на сегодняшний день: будет ли это создано на базе существующего банка или будет создаваться новая структура.

"Есть решение взвесить все плюсы и минусы, рассмотреть варианты банков и потом принять решение. Окончательного решения по срокам нет, но я думаю, что до конца года (решение) может быть принято", — добавила она.