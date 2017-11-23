Начальник Генштаба Герасимов посетит Токио 11-13 декабря

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Визит начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в Токио запланирован на 11-13 декабря, главкома сухопутных войск Олега Салюкова — на 27-30 ноября, говорится в комментарии российского МИД в преддверии визита министра иностранных дел Японии в Россию.

"Активизировались связи по военной линии. На конец года намечены визиты в Токио начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова (11-13 декабря), а также главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова (27-30 ноября)", — говорится в сообщении.