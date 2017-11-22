ГД приняла проект о расширении перечня банков для выплат пенсий военным

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень банков, через которые можно производить пенсионные выплаты военным пенсионерам.

В настоящее время выплата пенсий таким категориям пенсионеров производится по месту жительства или пребывания пенсионеров в пределах территории России через соответствующие филиалы Сбербанка России либо переводом через организации федеральной почтовой связи.

"Законопроектом предлагается расширить перечень банков, через которые можно будет производить выплаты этим категориям пенсионеров. Правительству России предлагается предоставить право определять банки в соответствии с установленными критериями", — говорится в пояснительной записке.

Предусматривается, что банки должны иметь собственные средства в размере не менее 100 миллиардов рублей, соответствующую лицензию, а также находиться под контролем РФ или Банка России.