ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 ноя — РИА Новости. Крупные и стратегические предприятия ОПК должны быть готовы при необходимости быстро увеличить объем выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности", — сказал Путин на совещании по военным вопросам.

Он отметил, что в 2015-2016 годах эта тема подробно обсуждалась, и были даны соответствующие поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск. "Эта работа проводится министерствами и ведомствами под руководством Коллегии военно-промышленной комиссии и в тесном взаимодействии министерства обороны", — сказал Путин.

Российский лидер попросил в ходе встречи кратко подвести итоги этой работы и доложить о том, какие недоработки прошлых лет устранены, а какие проблемы не удалось устранить.