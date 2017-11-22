Минобороны подтвердило получение бригадного комплекта "Искандер-М"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ подтвердило получение очередного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", церемония передачи прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
"На полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО)", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.
Сообщается, что на торжественной церемонии присутствовали начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, замглавнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский, представители предприятий оборонной промышленности.
Отмечается, что это уже одиннадцатое ракетное соединение Сухопутных войск, полностью переведенное на эксплуатацию современного ракетного комплекса за последнее время.
В настоящее время в 60-м учебном центре, расположенном в Астраханской области, ракетчики отрабатывают практические действия на комплексе. Завершающим этапом перевооружения станут учения, после чего весь личный состав соединения вернется к месту постоянной дислокации.
ОТРК "Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по разным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на разных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе, при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.