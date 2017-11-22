Минобороны подтвердило получение бригадного комплекта "Искандер-М"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ подтвердило получение очередного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", церемония передачи прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что российская армия приняла на вооружение последний, десятый бригадный комплект "Искандер-М" в рамках серийного контракта от 2011 года.

"На полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО)", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Сообщается, что на торжественной церемонии присутствовали начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, замглавнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский, представители предприятий оборонной промышленности.

Отмечается, что это уже одиннадцатое ракетное соединение Сухопутных войск, полностью переведенное на эксплуатацию современного ракетного комплекса за последнее время.

"Личному составу ракетной бригады были переданы несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, техника жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации", — добавляется в релизе.

В настоящее время в 60-м учебном центре, расположенном в Астраханской области, ракетчики отрабатывают практические действия на комплексе. Завершающим этапом перевооружения станут учения, после чего весь личный состав соединения вернется к месту постоянной дислокации.

ОТРК "Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по разным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на разных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе, при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.