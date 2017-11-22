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Безопасность

Минобороны подтвердило получение бригадного комплекта "Искандер-М"

11:4222.11.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. архивное фотоРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ подтвердило получение очередного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", церемония передачи прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Эксперт: на Западе считают "Искандеры" самым опасным оружием РФ. И не зря
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что российская армия приняла на вооружение последний, десятый бригадный комплект "Искандер-М" в рамках серийного контракта от 2011 года.

"На полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" личному составу ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО)", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Сообщается, что на торжественной церемонии присутствовали начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, замглавнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский, представители предприятий оборонной промышленности.

Отмечается, что это уже одиннадцатое ракетное соединение Сухопутных войск, полностью переведенное на эксплуатацию современного ракетного комплекса за последнее время.

Появилось видео запуска новой улучшенной ракеты «Искандер-М»
Появилось видео запуска новой улучшенной ракеты "Искандер-М"
"Личному составу ракетной бригады были переданы несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, техника жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации", — добавляется в релизе.

В настоящее время в 60-м учебном центре, расположенном в Астраханской области, ракетчики отрабатывают практические действия на комплексе. Завершающим этапом перевооружения станут учения, после чего весь личный состав соединения вернется к месту постоянной дислокации.

ОТРК "Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по разным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на разных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе, при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРакетная бригада Центрального военного округа запустила боевую ракету в рамках заключительного этапа лагерного сбора.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© РИА Новости
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Ракетная бригада Центрального военного округа запустила боевую ракету в рамках заключительного этапа лагерного сбора.
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкУчения прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Учения прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкЦелью ракетного удара был штаб условного противника, расположенный на расстоянии примерно двухсот километров.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Целью ракетного удара был штаб условного противника, расположенный на расстоянии примерно двухсот километров.
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкРакета, изготовленная с применением технологий понижения радиолокационной заметности, не была обнаружена средствами радиоэлектронной борьбы условного противника и успешно поразила цель.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Ракета, изготовленная с применением технологий понижения радиолокационной заметности, не была обнаружена средствами радиоэлектронной борьбы условного противника и успешно поразила цель.
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкНа месте командного пункта условного противника осталась "лишь дымящаяся воронка".На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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На месте командного пункта условного противника осталась "лишь дымящаяся воронка".
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанк"Искандер" — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), в число которых входит и "Искандер-М". Все системы предназначены для поражения различных целей в глубине построения войск противника.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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"Искандер" — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), в число которых входит и "Искандер-М". Все системы предназначены для поражения различных целей в глубине построения войск противника.
© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкТакже "Искандеры" могут использоваться для доставки тактического ядерного оружия.На полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Также "Искандеры" могут использоваться для доставки тактического ядерного оружия.
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