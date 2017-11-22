Академик Трутнев рассказал, как Россия совершенствует свое ядерное оружие

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В условиях запрета на ядерные испытания Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове выполняет работы, направленные на повышение эффективности российского ядерного оружия, сообщил в интервью РИА Новости легендарный ученый, первый заместитель научного руководителя по перспективным исследованиям ядерного центра Юрий Трутнев.
"Причем необходимость не просто в его существовании, но и совершенствовании. Мы этим занимаемся в нашем ядерном центре. Но не только этим, а и другими вещами, которые, скажем так, помогли бы ядерному оружию поразить врага", — сказал Трутнев.
Как следует из открытых материалов на сайте ядерного центра, речь идет о создании средств преодоления противоракетной обороны и разработке новых физических методов поддержания работоспособности ядерного оружия в условиях договора о взаимном запрещении ядерных испытаний.
Трутнев внес решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США, позволившего в конечном итоге обеспечить мир.
Главная задача РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России. Саровский ядерный центр также активно создает собственные гражданские продукты и технологии для разных отраслей отечественной промышленности.
Читайте полный текст интервью с академиком Юрием Трутневым >>