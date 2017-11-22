Российские самолеты и вертолеты вернулись с учений в Таджикистане

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования после учений в Таджикистане, сообщил в среду помощник командующего войсками российского Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

"Более 60 самолетов и вертолетов вернулись на аэродромы базирования, завершив масштабные внеплановые учения ОДКБ в Таджикистане. Столь крупная воздушная группировка была впервые создана в Центральноазиатском регионе", — сказал он.

Рощупкин напомнил, что на крупномасштабных маневрах, которые завершились 20 ноября, были разыграны тактические эпизоды на шести полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана, в них приняли участие более 5 тысяч военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.