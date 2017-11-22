Минобороны опровергло сообщения об уровне российских расходов на оборону

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что данные международных экспертов о том, что расходы России на оборону превысили 5,3% ВВП, не соответствуют действительности.
"В данном исследовании исходят из ошибочного утверждения, что закрытая часть федерального бюджета полностью направляется на расходы Минобороны России. По этой логике, расчетная сумма расходов на оборону от ВВП определена с учетом всех закрытых статей бюджета. Данный подход неверен и искажает реальные показатели военного бюджета", — сообщила Шевцова газете "Красная звезда", официальному печатному органу МО РФ/
"Кроме того, учитывая планируемый в 2018–2020 годах рост ВВП и инфляционные процессы, реальный уровень военных расходов относительно ВВП объективно снижается", — добавила она.