Минобороны опровергло сообщения об уровне российских расходов на оборону

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что данные международных экспертов о том, что расходы России на оборону превысили 5,3% ВВП, не соответствуют действительности.

Неделю назад международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет "Перспективы глобальной обороны", согласно которому расходы России на оборону превысили 5,3% ВВП, приблизившись к 70 миллиардам долларов. Таким образом, согласно этим данным, Россия заняла седьмое место в мире по милитаризации экономики.

"В данном исследовании исходят из ошибочного утверждения, что закрытая часть федерального бюджета полностью направляется на расходы Минобороны России. По этой логике, расчетная сумма расходов на оборону от ВВП определена с учетом всех закрытых статей бюджета. Данный подход неверен и искажает реальные показатели военного бюджета", — сообщила Шевцова газете "Красная звезда", официальному печатному органу МО РФ/

Она отметила, что в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов расходы по разделу "Национальная оборона" в 2018–2020 годах составляют соответственно 2,8; 2,7 и 2,5% от ВВП.

"Кроме того, учитывая планируемый в 2018–2020 годах рост ВВП и инфляционные процессы, реальный уровень военных расходов относительно ВВП объективно снижается", — добавила она.