МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия завершает работу над созданием истребителя и бомбардировщика нового поколения, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Сейчас конструкторы плотно работают над завершением создания ПАК ФА (истребителя) и ПАК ДА (бомбардировщика-ракетоносца) – уникальных стратегических комплексов нового поколения. Это новое слово в истории ВКС, которое уже нами сказано", — цитирует сенатора его пресс-служба.

По словам Бондарева, на новом этапе научно-технической революции, из трёх основных родов войск на Воздушно-космические силы ложится особая нагрузка.

"Сирийская кампания показывает, что последующие войны будут охватывать уже и космическую сферу. С винтовкой в руках, автоматом, даже пулемётом невозможно противодействовать современным средствам. Поэтому, конечно, на первый план выходят разработка и выпуск ПАК ДП, новых ракет, ударных БПЛА", — заявил он.

Су-57 (проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя — в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.

Ранее сообщалось, что перспективные стратегические бомбардировщики ПАК ДА начнут поступать в российские войска в 2023 году. До этого звучала другая дата — 2020 год. Бомбардировщик будет дозвуковым и сможет решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Впоследствии заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял журналистам, что серийное производство ПАК ДА планируется начать еще позже — в 2028–2029 годах.