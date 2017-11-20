В Минобороны определили лучших в робототехнике среди суворовцев и кадетов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Победителями крупнейших в Минобороны России соревнований по робототехнике стали юноши из довузовских организаций Санкт-Петербурга, Казани, Кызыла, Владивостока и Мурманска, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Как отмечается, соревнования по робототехнике среди довузовских организаций Минобороны прошли 20 октября в рамках I-й Молодежной научно-технической конференции "Юный робототехник" на площадке "Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье.

"Победителем в номинации "За лучшую идею в области робототехники" стал представитель Нахимовского военно-морского училища (город Мурманск) нахимовец Алексей Крутой. Лучшим в номинации "За лучшую защиту проекта в области робототехники" стал суворовец Тульского суворовского военного училища Мурат Тлисов", — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, более 100 воспитанников из 27 суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов боролись за призовые места при помощи собранных своими руками роботов. При этом к участию в баталиях допускались машины, созданные из деталей популярных во всем мире конструкторов.

© Минобороны РФ Конференция Юный робототехник © Минобороны РФ Конференция Юный робототехник

Участники соревнований и их разработки оценивались по совокупности критериев. Как уточняется, конкурсанты демонстрировали свои способности при решении нестандартных задач на трассах и препятствиях, при этом ключевое значение имели особенности моделирования и конструирования роботов, а также программирование их модулей и систем. Противостояние машин проводилось по всемирно известным правилам в трех конкурсах: "Гонка по линии", "Кегельринг" и "Сумо".

Отмечается, что особенностью соревнований стали новые номинации, по которым оценивались конкурсанты. Так, кадеты Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса Денис Шулаков и Дмитрий Сербин стали лучшими в номинации "За лучшую разработку в области робототехники".

Мероприятие состоялось под общим руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ. Инициатива проведения конкурса принадлежит Главному центру робототехники Минобороны России, который выступил организатором конкурсов и конференции.