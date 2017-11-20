В Петербурге спустят на воду малый ракетный корабль "Тайфун"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 для Военно-Морского Флота России спустят на воду 24 ноября на санкт-петербургском судостроительном предприятии "Пелла", сообщил в понедельник представитель ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Двадцать четвертого ноября на санкт-петербургском судостроительном предприятии "Пелла" состоится торжественный спуск новейшего малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800 для Военно-Морского Флота России", — сказал Дыгало.

Он также отметил, что в торжественной церемонии спуска на воду первого серийного малого ракетного корабля "Тайфун" примут участие представители главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также руководители организаций и предприятий ОПК, задействованных в строительстве кораблей этого проекта.