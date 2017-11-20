Песков рассказал о рабочем графике Путина

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин почти всю неделю будет работать в Сочи, в понедельник глава государства начнет серию совещаний с руководством министерства обороны и главами предприятий ОПК, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Нынешнее совещание станет десятым с момента появления подобного формата работы в 2013 году. Как правило, на подобных мероприятиях обсуждаются итоги реализации гособоронзаказа, вопросы реформирования отрасли, текущее состояние армии и флота, результаты учений и военных операций, намечаются дальнейшие планы и перспективы. Во время совещаний также затрагивается тема поставки вооружений зарубежным партнерам.
Россия сегодня занимает второе место в мире на рынке вооружений с объемом экспорта, превышающим 15 миллиардов долларов. Портфель заказов в конце прошлого года составил 50 миллиардов долларов. Объем производства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России в 2016 году вырос на 10%.