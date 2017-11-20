Французский фрегат с технологией "стелс" не смог укрыться от российских РЛС

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости, Федор Дмитриев. Построенный по технологии "стелс" французский фрегат La Fayette не смог укрыться от станции слежения Черноморского флота: корабль был взят на сопровождение радиоэлектронными средствами еще по пути в Черное море в проливе Босфор, сообщил РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах Крыма.

Ранее сообщалось, что французский фрегат La Fayette в понедельник зашел в Черное море. Он построен по технологии "стелс" и несет на борту противокорабельные ракеты.

Как сказал собеседник агентства, несмотря на технологию "невидимок", российские радары видят корабли подобного класса на дистанциях в сотни километров.

"Распиаренная технология "стелс" споткнулась при столкновении с российской радиоэлектронной промышленностью. Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора "засветился" на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота", — подчеркнул источник.

Он добавил, что в настоящий момент корабль военно-морских сил Франции "движется в нашем радиоэлектронном сопровождении; кроме того, к нему "пристегнут" один из российских кораблей для наблюдения".

Собеседник РИА Новости отметил, что французский фрегат направляется в восточную часть Черного моря, предположительно, к берегам Грузии. "В Черноморском бассейне La Fayette от нас никуда не спрячется. Мы его будем видеть с точностью до причальной стенки", — заключил он.