Российский корабль возглавит колонну на параде в честь 50-летия АСЕАН

САТТАХИП/БАНГКОК, 19 ноя – РИА Новости, Евгений Беленький. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и танкера "Борис Бутома" прибыл в Таиланд для участия в военно-морском параде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); по утвержденному порядку построения кораблей БПК "Адмирал Пантелеев" пройдет во главе одной из двух колонн парада, в котором примут участие 25 боевых кораблей из 18 стран.

Российские моряки — желанные гости в Таиланде

Первые корабли Российской Империи посетили королевство Сиам (ныне Таиланд) еще в 1863 году: винтовой клипер "Гайдамак" и корвет "Новик" российской Сибирской Флотилии, возвращавшиеся домой после исследования побережья российского Дальнего Востока, встали на рейде у устья реки Чаопрайя, неподалеку от Бангкока. Офицеров российских кораблей принял король Сиама Монгкут (Рама IV), и они увезли с собой в Санкт-Петербург конверт с королевскими визитными карточками для передачи российскому императору. С этого началась многолетняя переписка между сиамским и российским двором, положившая основу дружеским отношениям двух народов. В 1882 году моряки российской эскадры под командованием вице-адмирала Авраамия Асланбегова приняли участие в параде, посвященном празднованию 100-летия сиамской королевской династии Чакри. В 1891 году на крейсере "Память Азова", самом быстроходном в мире военном корабле своего времени, Сиам посетил наследник российского императорского престола Николай Александрович, будущий император Николай Второй. Возникшая тогда дружба между российским престолонаследником и королем Сиама Чулалонгкорном (Рамой V) продлилась вплоть до смерти сиамского монарха в 1910 году. Король Чулалонгкорн и Николай Второй виделись только два раза, второй раз – в 1897 году, когда сиамский король посетил Россию и два монарха договорились об обмене дипломатическими представительствами, но оживленная переписка между ними шла почти 20 лет. Один из сыновей короля Чулалонгкорна, принц Чакрапонг, воспитывался в Санкт-Петербургском Пажеском корпусе, а потом служил в лейб-гусарах и окончил Академию российского генерального штаба. Николай Второй считал его своим приемным сыном и постоянно наблюдал за его успехами в учебе и службе.

В 1911 году в Бангкок приходил крейсер "Аврора", на борту которого в Сиам прибыла российская делегация на коронацию короля Ватчиравута (Рамы VI). Вплоть до 1917 года российские корабли, шедшие во Владивосток и обратно, регулярно заходили в Бангкок, где их всегда ждал самый радушный прием. В 1918 году, после расстрела царской семьи, Сиам разорвал дипломатические отношения с РСФСР, и восстановлены они были только в 1941 году.

База военно-морских сил Таиланда Саттахип, расположенная в 40 километрах южнее курортной Паттайи, хорошо известна российским морякам. Впервые российский корабль швартовался здесь в ноябре 1997 года. Это была одна из дизельных подводных лодок проекта 636 (в НАТОвской классификации – "Кило Класс") Тихоокеанского флота, прибывшая на международную выставку-конференцию, которая проходила на базе ВМС и близлежащей базе морской авиации Утапао. Это был первый заход российского корабля в двух смыслах: российские военные моряки впервые были в Саттахипе и впервые посетили Таиланд после 80-летнего перерыва.

Начиная с 2005 года визиты кораблей Тихоокеанского флота в Саттахип стали регулярными: здесь неоднократно побывал флагман ТОФ Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев". Не раз швартовались в Саттахипе и танкер, а точнее – универсальное вспомогательное судно "Борис Бутома" — и еще одно вспомогательное судно – танкер "Печенга".

База ВМС Таиланда Саттахип

Когда въезжаешь на территорию базы, кораблей еще не видно: их закрывают выстроенные вдоль пирса ангары складов и цехов технического обслуживания. Но над крышами ангаров все-таки можно увидеть верхнюю часть надстроек и мачты боевого корабля. С пирса громада "Адмирала Пантелеева" видна целиком. Когда, стоя на пирсе у носа корабля, смотришь в сторону кормы, кажется, что длина "Пантелеева" составляет не записанные в тактико-технические характеристики 163 метра, а, по меньшей мере, в два раза больше. Кормой к "Пантелееву" у той же "стенки" стоит "Борис Бутома", который даже рядом с "Пантелеевым" впечатляет немалыми размерами. Это необходимый и постоянный спутник больших противолодочных кораблей и крейсеров в дальних походах: на боевом корабле места для припасов и топлива мало, их хватает только на 30 суток автономного плавания. На "Бутоме" вслед за боевым кораблем путешествует большой запас топлива для дизелей, запас авиационного керосина для двух вертолетов "Адмирала Пантелеева", запасные части к механизмам и вооружению, запасы пищи и пресной воды.

У трапа с надписью "Адмирал Пантелеев" — двое дежурных в форме морской пехоты, еще двое – в морской форме – на пирсе. На палубах только несколько офицеров и матросов: стоит жара, температура 36 градусов, солнце плавит асфальт пирса. В узенькой тени ангара как раз напротив трапа – несколько человек, увлеченных разговором. Таиландские морские офицеры в белой "летней" форме и российские офицеры и мичманы в песочной "тропической". Разговор идет по-английски. Тема оказывается вполне будничной: график подвоза припасов и их погрузки на борт. И еще – прием на корабле учеников средней школы при посольстве России в Таиланде. Школьники с учителями едут из Бангкока на автобусе, их ждут с минуты на минуту.

Неожиданно из-за соседнего ангара появляются двое таиландских морских пехотинцев и направляются к кораблю. Один из них держит в руках странное футуристическое оружие, состоящее из винтовочного приклада, направленной антенны с отражателем и какой-то трубкой ниже антенны. Так мог выглядеть бластер в фантастическом фильме 60-х годов прошлого века. На спине морпеха – рюкзак, из которого тоже торчат антенны, от него же идет провод к "винтовке". У тайских военнослужащих, парней чуть старше 20 лет, отличное настроение: они начинают фотографировать друг друга на мобильники и делать селфи со своей "пушкой" на фоне российского корабля. В какой-то момент солдат с рюкзаком направляет свое оружие прямо в борт "Пантелеева", а второй солдат фотографирует его в этом положении.

Фотографировавший не успевает даже убрать в карман мобильник – к ним подходит дежурный с "Пантелеева", что-то им говорит, и оба морпеха с выражением смущения на лицах начинают двигаться в сторону ангара и таиландских офицеров, стоящих там.

Пользуясь тем, что стою у них на пути, спрашиваю: "Что за штука такая? Направленный микрофон?" – "Нет, сэр", — отвечают морпехи, глядя при этом в асфальт смеющимися глазами, — "Мы на дроны охотимся. Это постановщик электронных помех с лазером. Но смотрится круто, как в кино!"

Подъезжает автобус с посольскими школьниками, ученики и учителя выходят на раскаленный пирс, собираются в группу, чтобы идти на экскурсию по кораблю. Про морпехов с "глушилкой дронов" все моментально забывают. После экскурсии школьников по кораблю будет экскурсия экипажа в курортную Паттайю. Автобусы уже стоят у ангара, ожидая российских моряков.

Таиландские офицеры сетуют: из-за парада визит короткий, некогда в футбол поиграть. Футбольные матчи между российскими и таиландскими моряками – тоже уже традиция. Таиландский коммандер (соответствует капитану второго ранга), стоящий в тени ангара, говорит: "У нас сейчас команда ВМС лучшая в таиландской высшей лиге… Только удержаться бы. Эх, нам бы несколько российских игроков – одного нападающего и двоих защитников, например – можно было бы быть спокойными за первое место на несколько лет вперед… Хорошо играют ваши ребята, с ними одно удовольствие на поле выходить, даже в такую жару, как у нас бывает".

В этот раз стоянка у российских кораблей короткая, всего два дня. В воскресенье вечером каре российских моряков пройдет вместе с моряками еще 18 стран парадом по набережной курортной Паттайи. В понедельник "Адмирал Пантелеев" будет участвовать в параде кораблей в честь 50-летия АСЕАН. Российские моряки разворачивают план-схему порядка построения кораблей на параде. "Пантелеев" возглавляет одну из двух колонн. За ним следует таиландский корабль, за таиландским – австралийский, а за ним – американский. Во вторник отряд российских кораблей покинет таиландские воды и продолжит выполнение задания командования в морях Юго-Восточной и Южной Азии.

Задача — содействие внешнеполитическим акциям России

"Наши основные задачи в этом походе – осуществление содействия внешнеполитическим акциям Российской Федерации, демонстрация военно-морского присутствия, военно-морского флага России", — говорит командующий походом контр-адмирал Эдуард Михайлов. Для российского флотоводца это не первый визит в Таиланд и в Юго-Восточную Азию: контр-адмирал Михайлов возглавлял поход отряда российских кораблей в этих водах в 2015 – 2016 годах.

"В этот раз, до прибытия в Таиланд, мы уже посетили ряд государств, которые входят в состав АСЕАН: это Бруней, Филиппины, Камбоджа", — продолжает Михайлов.

"На Филиппинах мы обеспечивали визит министра обороны России в эту страну, и на нашем корабле во время этого визита в очередной раз побывал президент Филиппин Родриго Дутерте. Долгое отсутствие наших кораблей в филиппинских портах компенсировалось сразу тремя заходами подряд: в прошлом году Филиппины посетил отряд наших кораблей во главе с большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц", я тогда был там вместе с отрядом. Затем Филиппины посетил ракетный крейсер "Варяг", а теперь – отряд кораблей во главе с БПК "Адмирал Пантелеев", и все три раза наши корабли посещал президент Дутерте, так что совсем недавно мы имели честь снова принимать его на нашем корабле", — говорит командующий походом.

"Впереди у нас также визиты в государства АСЕАН и участие в ряде международных учений с другими государствами, в том числе с Бангладеш, по спасению на воде. Поход еще продлится более двух месяцев, возвращение домой ожидается в феврале. Новый год будем встречать на корабле. Это уже стало хорошей традицией на Тихоокеанском флоте", — продолжает контр-адмирал.

Он подчеркнул, что радушие, с которым принимают российских моряков в регионе, позволяет им чувствовать себя здесь "почти как дома".

"Нам здесь очень приятно и комфортно, нас здесь ждут. Самое добродушное и доброжелательное отношение к нам населения этих государств, куда мы прибываем. Они искренни, откровенны, и это мы видим и чувствуем, поэтому побывать здесь для нас – почти как побывать дома, нас действительно так искренне и тепло принимают. Мы сюда пришли из Камбоджи, там тоже был очень теплый прием", — говорит контр-адмирал.

"То, что мы здесь, в Азии, сейчас находимся – это политика государства, политика президента, которая, в том числе, реализуется в визитах, которые осуществляют российские корабли. Это продолжение действий в тех направлениях, которые президент определил в своих высказываниях перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), проходившем в Дананге во Вьетнаме", — продолжает он.

По его словам, "выполнение российскими кораблями дипломатических миссий в зарубежных портах – еще и важная часть российской морской традиции с самых изначальных времен российского флота". "В этот визит мы впервые будем участвовать в береговой части морского парада в Таиланде. Мы готовим подразделение, которое в воскресенье вечером торжественно пройдет по центральным улицам Паттайи впервые в истории – такого еще не было в современной России. Мы будем нести свой красивый флаг, Андреевский, и, конечно, будем нести и флаг России. Продолжение традиций – это оплот военно-морского флота, на этом стоит Россия", — говорит контр-адмирал Михайлов.

Морские традиции чтят и в Таиланде. Иностранные корабли, заходящие в порт с дружественным визитом, всегда встречают музыкой родной страны моряков этого корабля. В пятницу, когда "Адмирал Пантелеев" и "Борис Бутома" швартовались на военно-морской базе Саттахип, оркестр Восточной флотилии военно-морских сил Таиланда играл марш "Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков".