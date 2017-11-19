Российский корабль возглавит колонну на параде в честь 50-летия АСЕАН

САТТАХИП/БАНГКОК, 19 ноя – РИА Новости, Евгений Беленький. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и танкера "Борис Бутома" прибыл в Таиланд для участия в военно-морском параде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); по утвержденному порядку построения кораблей БПК "Адмирал Пантелеев" пройдет во главе одной из двух колонн парада, в котором примут участие 25 боевых кораблей из 18 стран.
Российские моряки — желанные гости в Таиланде
В 1911 году в Бангкок приходил крейсер "Аврора", на борту которого в Сиам прибыла российская делегация на коронацию короля Ватчиравута (Рамы VI). Вплоть до 1917 года российские корабли, шедшие во Владивосток и обратно, регулярно заходили в Бангкок, где их всегда ждал самый радушный прием. В 1918 году, после расстрела царской семьи, Сиам разорвал дипломатические отношения с РСФСР, и восстановлены они были только в 1941 году.
Начиная с 2005 года визиты кораблей Тихоокеанского флота в Саттахип стали регулярными: здесь неоднократно побывал флагман ТОФ Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев". Не раз швартовались в Саттахипе и танкер, а точнее – универсальное вспомогательное судно "Борис Бутома" — и еще одно вспомогательное судно – танкер "Печенга".
База ВМС Таиланда Саттахип
У трапа с надписью "Адмирал Пантелеев" — двое дежурных в форме морской пехоты, еще двое – в морской форме – на пирсе. На палубах только несколько офицеров и матросов: стоит жара, температура 36 градусов, солнце плавит асфальт пирса. В узенькой тени ангара как раз напротив трапа – несколько человек, увлеченных разговором. Таиландские морские офицеры в белой "летней" форме и российские офицеры и мичманы в песочной "тропической". Разговор идет по-английски. Тема оказывается вполне будничной: график подвоза припасов и их погрузки на борт. И еще – прием на корабле учеников средней школы при посольстве России в Таиланде. Школьники с учителями едут из Бангкока на автобусе, их ждут с минуты на минуту.
Неожиданно из-за соседнего ангара появляются двое таиландских морских пехотинцев и направляются к кораблю. Один из них держит в руках странное футуристическое оружие, состоящее из винтовочного приклада, направленной антенны с отражателем и какой-то трубкой ниже антенны. Так мог выглядеть бластер в фантастическом фильме 60-х годов прошлого века. На спине морпеха – рюкзак, из которого тоже торчат антенны, от него же идет провод к "винтовке". У тайских военнослужащих, парней чуть старше 20 лет, отличное настроение: они начинают фотографировать друг друга на мобильники и делать селфи со своей "пушкой" на фоне российского корабля. В какой-то момент солдат с рюкзаком направляет свое оружие прямо в борт "Пантелеева", а второй солдат фотографирует его в этом положении.
Фотографировавший не успевает даже убрать в карман мобильник – к ним подходит дежурный с "Пантелеева", что-то им говорит, и оба морпеха с выражением смущения на лицах начинают двигаться в сторону ангара и таиландских офицеров, стоящих там.
Пользуясь тем, что стою у них на пути, спрашиваю: "Что за штука такая? Направленный микрофон?" – "Нет, сэр", — отвечают морпехи, глядя при этом в асфальт смеющимися глазами, — "Мы на дроны охотимся. Это постановщик электронных помех с лазером. Но смотрится круто, как в кино!"
Подъезжает автобус с посольскими школьниками, ученики и учителя выходят на раскаленный пирс, собираются в группу, чтобы идти на экскурсию по кораблю. Про морпехов с "глушилкой дронов" все моментально забывают. После экскурсии школьников по кораблю будет экскурсия экипажа в курортную Паттайю. Автобусы уже стоят у ангара, ожидая российских моряков.
Таиландские офицеры сетуют: из-за парада визит короткий, некогда в футбол поиграть. Футбольные матчи между российскими и таиландскими моряками – тоже уже традиция. Таиландский коммандер (соответствует капитану второго ранга), стоящий в тени ангара, говорит: "У нас сейчас команда ВМС лучшая в таиландской высшей лиге… Только удержаться бы. Эх, нам бы несколько российских игроков – одного нападающего и двоих защитников, например – можно было бы быть спокойными за первое место на несколько лет вперед… Хорошо играют ваши ребята, с ними одно удовольствие на поле выходить, даже в такую жару, как у нас бывает".
В этот раз стоянка у российских кораблей короткая, всего два дня. В воскресенье вечером каре российских моряков пройдет вместе с моряками еще 18 стран парадом по набережной курортной Паттайи. В понедельник "Адмирал Пантелеев" будет участвовать в параде кораблей в честь 50-летия АСЕАН. Российские моряки разворачивают план-схему порядка построения кораблей на параде. "Пантелеев" возглавляет одну из двух колонн. За ним следует таиландский корабль, за таиландским – австралийский, а за ним – американский. Во вторник отряд российских кораблей покинет таиландские воды и продолжит выполнение задания командования в морях Юго-Восточной и Южной Азии.
Задача — содействие внешнеполитическим акциям России
"В этот раз, до прибытия в Таиланд, мы уже посетили ряд государств, которые входят в состав АСЕАН: это Бруней, Филиппины, Камбоджа", — продолжает Михайлов.
"На Филиппинах мы обеспечивали визит министра обороны России в эту страну, и на нашем корабле во время этого визита в очередной раз побывал президент Филиппин Родриго Дутерте. Долгое отсутствие наших кораблей в филиппинских портах компенсировалось сразу тремя заходами подряд: в прошлом году Филиппины посетил отряд наших кораблей во главе с большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц", я тогда был там вместе с отрядом. Затем Филиппины посетил ракетный крейсер "Варяг", а теперь – отряд кораблей во главе с БПК "Адмирал Пантелеев", и все три раза наши корабли посещал президент Дутерте, так что совсем недавно мы имели честь снова принимать его на нашем корабле", — говорит командующий походом.
"Впереди у нас также визиты в государства АСЕАН и участие в ряде международных учений с другими государствами, в том числе с Бангладеш, по спасению на воде. Поход еще продлится более двух месяцев, возвращение домой ожидается в феврале. Новый год будем встречать на корабле. Это уже стало хорошей традицией на Тихоокеанском флоте", — продолжает контр-адмирал.
Он подчеркнул, что радушие, с которым принимают российских моряков в регионе, позволяет им чувствовать себя здесь "почти как дома".
"Нам здесь очень приятно и комфортно, нас здесь ждут. Самое добродушное и доброжелательное отношение к нам населения этих государств, куда мы прибываем. Они искренни, откровенны, и это мы видим и чувствуем, поэтому побывать здесь для нас – почти как побывать дома, нас действительно так искренне и тепло принимают. Мы сюда пришли из Камбоджи, там тоже был очень теплый прием", — говорит контр-адмирал.
"То, что мы здесь, в Азии, сейчас находимся – это политика государства, политика президента, которая, в том числе, реализуется в визитах, которые осуществляют российские корабли. Это продолжение действий в тех направлениях, которые президент определил в своих высказываниях перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), проходившем в Дананге во Вьетнаме", — продолжает он.
По его словам, "выполнение российскими кораблями дипломатических миссий в зарубежных портах – еще и важная часть российской морской традиции с самых изначальных времен российского флота". "В этот визит мы впервые будем участвовать в береговой части морского парада в Таиланде. Мы готовим подразделение, которое в воскресенье вечером торжественно пройдет по центральным улицам Паттайи впервые в истории – такого еще не было в современной России. Мы будем нести свой красивый флаг, Андреевский, и, конечно, будем нести и флаг России. Продолжение традиций – это оплот военно-морского флота, на этом стоит Россия", — говорит контр-адмирал Михайлов.
Морские традиции чтят и в Таиланде. Иностранные корабли, заходящие в порт с дружественным визитом, всегда встречают музыкой родной страны моряков этого корабля. В пятницу, когда "Адмирал Пантелеев" и "Борис Бутома" швартовались на военно-морской базе Саттахип, оркестр Восточной флотилии военно-морских сил Таиланда играл марш "Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков".