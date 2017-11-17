Авиапарк Ту-22М3 планируют обновить к 2018 году, сообщили в Совфеде

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Авиапарк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 планируется полностью модернизировать к 2018 году, самолеты будут адаптированы для оснащения их современными тяжелыми сверхзвуковыми ракетами Х-32, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Авиапарк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 планируется полностью модернизировать к 2018 году, сейчас этот процесс идет очень активно. Обновляется все радиоэлектронное оборудование. А главное, самолеты адаптируются для возможности оснащения их современными тяжелыми сверхзвуковыми ракетами Х-32", — цитирует сенатора его пресс-служба.