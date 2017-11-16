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Безопасность

В Казани подготовили к испытаниям модернизированный бомбардировщик Ту-160

10:5516.11.2017
(обновлено: 13:37 16.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики ТУ-160 в цехе Казанского авиазавода. Архивное фотоСтратегические бомбардировщики ТУ-160 в цехе Казанского авиазавода. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Церемония выкатки на летно-испытательную станцию глубоко модернизированного самолёта Ту-160 состоялась в четверг на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, передаёт корреспондент РИА Новости.

Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
© РИА Новости / Сергей Скрынников
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"Туполев": грозные бомбардировщики и мирные авиалайнеры
В торжественном мероприятии приняли участие президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие.

Самолёт был построен на основе имевшегося на заводе технологического задела, но с использованием новейших узлов, деталей и технологий, в том числе установлен новый двигатель. Самолёт достраивался для решения задач воспроизводства Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками. Вылет самолета запланирован на февраль 2018 года.

Параллельно на ПАО "Туполев" по заданию Министерства обороны РФ развёрнуты работы по созданию глубоко модернизированных самолетов Ту-160М. Первый вылет глубоко модернизированного строевого самолёта Ту-160М запланирован на 2019 год. Программа глубокой модернизации предусматривает полную замену комплекса БРЭО, что даст существенный прирост эффективности использования авиационного комплекса по назначению.

"Сегодняшняя выкатка самолета Ту-160 – важный этап программы постановки на производство глубоко модернизированного ракетоносца Ту-160М. Оснащение современным оборудованием Казанского авиационного завода, развитие цифровых технологий для проектирования и поддержки жизненного цикла машины является для нас приоритетным", — отметил президент ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев сообщал, что полеты модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 планируется начать к 2019 году.

В июле этого года замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявлял, что с 2021 года планируется начать серийное производства модернизированных бомбардировщиков – по 3-4 в год. Всего Минобороны, по его словам, планирует закупить около 50 Ту-160М2. Первый полет нового самолета запланирован на начало 2018 года.

Демонстрационный полет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М3. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева
Решение восстановить производство ракетоносцев Ту-160 принял президент РФ Владимир Путин по предложению Минобороны в мае 2015 года. По данным Минобороны РФ, стратегический бомбардировщик Ту-160М2 будет абсолютно новым самолетом с новой "начинкой", но старым обликом планера, его эффективность увеличится в 2,5 раза по сравнению с предшественником.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. Состоит на вооружении с 1987 года. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Среди пилотов получил прозвище "Белый лебедь". Стоящие на вооружении ВВС РФ Ту-160 сейчас проходят модернизацию, заменяется практически все бортовое радиолокационное и навигационное оборудование.

КАЗ имени С.П.Горбунова — филиал ПАО "Туполев" — уникальный авиастроительный комплекс, был создан в 1927 году. За годы существования завод выпустил 22 типа и модификаций авиационной техники, к числу которых относятся всемирно известные самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-104Б, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М. В настоящее время на заводе осуществляется производство, техническое обслуживание авиалайнера Ту-214 специального назначения, производится капитальный ремонт и модернизация стратегического ракетоносца Ту-160 и бомбардировщика Ту-22М3. Ведется активная работа по освоению выпуска оперения для самолета Ил-76-МД-90А.

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