Весь парк ракетоносцев Ту-160 модернизируют в ближайшие годы

КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Министерство обороны России планирует в ближайшие годы полностью заменить существующий парк стратегических бомбардировщиков Ту-160 на модернизированные модели нового образца, сообщил командующий дальней авиации ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Во вторник на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале ПАО "Туполев" — прошла церемония выкатки опытного образца воспроизведенного Ту-160, первый его вылет планируется на февраль 2018 года.

"Этот самолет — первый произведенный в рамках программы воспроизводства стратегического бомбардировщика. Это успешный результат совместной работы межведомственной рабочей группы под руководством министерства обороны России. Все самолеты Ту-160, которые сейчас есть в составе дальней авиации ВКС России, однозначно будут полностью модернизированы. С учетом такого быстрого воспроизводства и имеющихся на сегодняшний день технологий, думаю, что это произойдет в ближайшие годы", — сообщил Кобылаш журналистам.

Он уточнил, что опытный образец должен будет пройти наземные испытания до того, как подняться в воздух. Затем летчики-испытатели 929 Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны должны будут подтвердить соответствие образца заявленным требованиям, а после начнется серийный выпуск таких бомбардировщиков.

"Я знаю, что есть определенные планы, которые предполагают, что эти машины скоро будут поступать в вооруженные силы, к нам, в дальнюю авиацию, и заступят на свое боевое дежурство" — отметил Кобылаш.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство стратегических бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. Их серийное производство может начаться в 2020-2021 году. Пока предполагается, что будет произведено 50 таких самолетов.