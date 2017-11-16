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Порох сухим: Россия взялась за главный калибр

08:0016.11.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-ССамоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. В пыль разнести укрепленный бункер фугасной 130-килограммовой миной или "положить" на позиции противника спецбоеприпас с двухкилотонной ядерной боеголовкой — для расчетов 240-миллиметровых минометов 2С4 "Тюльпан" и то и другое — не проблема. Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Уралтрансмаш до 2020 года по заказу Минобороны России полностью "переберет" и смажет все имеющиеся в резерве "Тюльпаны". На этой неделе уже завершился восстановительный ремонт партии из 16 минометов. Кроме того, под "реставрацию" попали и другие сверхмощные дальнобойные пушки — 203-миллиметровые 2С7 "Пион". О том, чем интересны эти орудия, — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк240-мм самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан" во время демонстрации в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне "Алабино". 23 августа 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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240-мм самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан" во время демонстрации в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" на полигоне "Алабино". 23 августа 2017

Старая школа

Советский 240-миллиметровый самоходный миномет "Тюльпан" артиллерии резерва Верховного Командования — настоящий "ветеран". Его разрабатывали еще в 1960-е на базе буксируемого миномета конструкции Шавырина образца 1945-го. Примечательно, что первый опытный "Тюльпан" выдержал всего два выстрела и сломался из-за чудовищной динамической волны. Тем не менее после доработки гигантский миномет приняли на вооружение и запустили в производство. Мелкосерийное. Из-за чего он обошелся стране "в копеечку" — один "Тюльпан" стоил примерно в четыре раза дороже, чем 152-миллиметровая самоходка 2СЗ "Акация". Сейчас на вооружении и хранении находится около 500 "Тюльпанов".

240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Жерло "Тюльпана": Россия не спешит списывать самые мощные мортиры в мире
"В процессе восстановительного ремонта специалисты Уралтрансмаша (в составе группы УВЗ входит в ГК "Ростех") разбирают каждый миномет буквально до винтика, все тщательно проверяют, смазывают и собирают обратно, — рассказал РИА Новости представитель ОПК. — Хотя эти системы уже, мягко говоря, не новые, по огневой мощи им до сих пор нет равных в мире. Модернизация позволит существенно повысить возможности "Тюльпанов": на них устанавливаются новейшие прицельные комплексы, радиостанции и навигационное оборудование".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПосетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан"

Миномет 2С4 "Тюльпан" по калибру аналогов в мире не имеет и в каком-то смысле остается рекордсменом. Выпущенная из него мина при свободном падении насквозь пробивает железобетонную конструкцию из перекрытий 12-метрового здания или крышу укрепленного авиационного ангара. Дальность стрельбы — до девяти километров. Ассортимент боеприпасов для "Тюльпана" впечатляет разнообразием: предусмотрены фугасные мины для поражения объектов и живой силы, активно-реактивные мины с увеличенной до 20 километров дальностью полета, уникальные корректируемые боеприпасы "Смельчак" с внешним целеуказанием.

Хотя "Тюльпан", как любой другой миномет, — довольно универсальное оружие, применять его против пехоты — это все равно что стрелять из пушки по воробьям. Мортира больше подходит для уничтожения укрепленных артиллерийских и ракетных батарей, бункеров, заглубленных командных пунктов и других железобетонных объектов противника, неуязвимых для обычной артиллерии. От навесного огня "Тюльпана" невозможно укрыться за высокими зданиями и в ущельях — крупнокалиберные мины найдут противника везде.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк240-мм самоходный миномет 2С4 Тюльпан представлен в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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240-мм самоходный миномет 2С4 Тюльпан представлен в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016"

Кроме того, "Тюльпаны" умеют стрелять кассетными противопехотными минами, зажигательными минами "Сайда", нейтронными снарядами "Фата" и "Смола", а также активно-реактивным спецбоеприпасом 3Б11 с ядерной боевой частью мощностью до двух килотонн в тротиловом эквиваленте. Таким образом, старый советский миномет вполне можно классифицировать как грозное тактическое ядерное оружие — один атомный выстрел способен скосить воинское подразделение численностью до бригады.

Атомная пушка

Длинноствольная ровесница "Тюльпана" — самоходное артиллерийское 203-миллиметровое орудие 2С7 "Пион" немного уступает ему в калибре, но зато пятикратно превосходит в дальности. Это уже не миномет, а самая настоящая пушка. Практически наземный гусеничный линкор. Дальность полета обычных 133-килограммовых осколочно-фугасных или ядерных снарядов — до 35 километров. Активно-реактивные снаряды улетают на 47 километров. Восстановительным ремонтом "Пионов" по заказу Минобороны занимаются специалисты волгоградского машиностроительного предприятия "Баррикады".

CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 203-мм самоходное орудие 2С7 "Пион" (cropped a photo)Самоходная пушка "Пион"
CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 203-мм самоходное орудие 2С7 "Пион" (cropped a photo)
Самоходная пушка "Пион"

"Эти пушки сейчас проходят серьезное техническое обслуживание, — рассказал РИА Новости  представитель одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. — В его рамках проводятся дефектовка и замена изношенных деталей, восстановление внутренней поверхности стволов и другие важные процедуры. Одним словом, после этих работ  "Пионы" снова будут как новенькие".

Реактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
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"Смерч", "Пион", "Катюша" и другие легенды ракетных войск и артиллерии
Сконструированные по безбашенной схеме "Пионы" создавались для обстрела тылов противника, массированных бомбардировок особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине. Чтобы орудие не отбрасывало назад при мощных выстрелах, на корме предусмотрена тяжелая откидная плита-сошник. Заряжается пушка с грунта или с грузовика с помощью специального подъемника, управляемого с пульта. Скорострельность модернизированной версии достигает 2,5 выстрела в минуту: на первый взгляд, невысокая, но для такого серьезного калибра этого более чем достаточно.

© Фото : One half 3544203-мм самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" (вид сзади) в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга
© Фото : One half 3544
203-мм самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" (вид сзади) в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга

Примечательно, что советская армия ни разу не применяла "Пионы" в боевых условиях. После подписания Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) все самоходные пушки "Пион" были передислоцированы в Восточный военный округ.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВоеннослужашие у самоходной пушки 2С7М "Малка" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужашие у самоходной пушки 2С7М "Малка" на международном военно-техническом форуме "Армия-2017

Кроме "Тюльпанов" и "Пионов" на вооружении российской армии стоит множество разнокалиберных артиллерийских систем, начиная от 82-миллиметровых батальонных минометов и заканчивая 152-миллиметровыми гаубицами 2С19М2 "Мста-С". До 2020 года планируются первые поставки в войска новой САУ "Коалиция-СВ", которая сможет стрелять снарядами с ГЛОНАСС-коррекцией.

© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкВзрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Взрывы во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области
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