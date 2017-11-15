В Северодвинске спустят на воду атомную подлодку "Князь Владимир"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Первый атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Владимир" будет спущен на воду в Северодвинске 17 ноября, сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"17 ноября 2017 года на предприятии АО "ПО СЕВМАШ" в г. Северодвинск состоится торжественная церемония спуска на воду (вывода из эллинга) головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир", — сказал Дыгало.

По его словам, планируется, что в торжественной церемонии примут участие представители главного командования ВМФ России, представители администрации Архангельска и Северодвинска, руководство Объединенной судостроительной корпорации, АО Центральное конструкторское бюро "ЦКБ МТ "Рубин".

"После вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир" пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия "СЕВМАШ" и сформированный экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина", — отметил представитель ВМФ РФ.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".

"Предстоящий вывод из эллинга и спуск на воду ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир", безусловно, важный практический шаг в дальнейшем оснащении морских стратегических ядерных сил атомными подводными лодками нового поколения", — отметил главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королев, слова которого приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В настоящее время, на стапеле северодвинского предприятия "СЕВМАШ" продолжаются работы по созданию еще четырех серийных корпусов атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта "Борей-А". Это "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский", — сказал главком ВМФ в преддверии церемонии спуска на воду атомного подводного ракетоносца "Князь Владимир".

Атомные подводные крейсеры этого проекта, после включения в состав ВМФ в ближайшей перспективе будут составлять основу морских стратегических ядерных сил (МСЯС).