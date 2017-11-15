Российская армия получила последний в этом году полк С-400

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа за 2017 год получило последний полковой комплект ЗРС С-400, сообщили журналистам в среду в пресс-службе предприятия-производителя данных ЗРС — концерна "Алмаз-Антей".

Таким образом, по итогам этого года российскому военному ведомству поставлены четыре полка этой ЗРС.

"Концерн ВКО "Алмаз — Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу на текущий год передало Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". При передаче представителям Минобороны техника в соответствии с требованиями заказчика выводилась на полигон для проведения начальных боевых стрельб. Все приемо-сдаточные испытания прошли успешно", — говорится в релизе.