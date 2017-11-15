Россия и Эмираты продолжают переговоры о поставках истребителей Су-35

ДУБАЙ, 15 ноя – РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжают переговоры о поставках истребителей Су-35 для этой арабской страны, сообщил журналистам в среду в ходе выставки Dubai Airshow 2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Переговоры по данному вопросу продолжаются", — сказал он, отвечая на вопрос, подписан ли контракт на поставку ОАЭ истребителей Су-35.

Меморандум о намерениях закупить ОАЭ российские истребители поколения 4++ Су-35 был подписан главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и министром обороны, наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Зейид Аль Нахайяном в феврале 2017 года на полях выставки вооружений IDEX в Абу-Даби.

Позднее официальный представитель ФСВТС России заявил РИА Новости, что данный контракт может быть подписан до конца 2017 года.

Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.