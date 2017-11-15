ДУБАЙ, 15 ноя – РИА Новости. Россия поставила ракетный комплекс "Искандер-Э" в одну из стран из региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставке Dubai Airshow 2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
Тяжелая боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Предназначена для ведения всех видов боевых действий, транспортировки подразделений мотострелковых войск и огневой поддержки спешившихся стрелков. Т-15 имеет танковый уровень бронирования и активную защиту "Афганит", что позволяет БМП вести бой в одном строю с танками "Армата" Т-14.
Современные модификации автомата Калашникова, созданного в середине прошлого века, до сих пор активно используются Сухопутными войсками России. На его основе было создано семейство боевого стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК-74, их модификации и ручной пулемет Калашникова.
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" анализирует тип сигнала и воздействует на РЛС противника помеховым излучением. Таким образом, РЭБ блокирует работу спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС. Комплекс используется для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО и важных промышленных и административно-политических объектов.
Боевая машина огневой поддержки "Терминатор-3", созданная на базе платформы "Армата", предназначена для уничтожения вооружения, оснащенного гранатометами, противотанковыми комплексами или стрелковым оружием. БМПТ может также поражать на ходу танки, БМП и другие высокозащищенные цели.
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений. Основным вооружением САУ 2С35 является 152-мм гаубица 2А88.
Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг" оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ и двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК "Корнет". Боевой модуль за счет роботизации способен следить за целью и самостоятельно вести обстрел объекта до его уничтожения.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" использует высотную сверхманевренную ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 километров. Основное назначение "Искандеров" — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, которые они прикрывают.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. На вооружении машины — автоматические пушки и управляемые ракеты с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением.
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До сегодняшнего дня единственным государством, на вооружении которого, по подтверждённым данным, находятся "Искандеры", является Армения.
"ОТРК "Искандер-Э" является современным высокоточным оружием, пользующимся спросом у наших иностранных партнеров. В этом году мы поставили комплекс в одну из стран региона", — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли подписан контракт с одним из государств Ближнего Востока и Северной Африки на закупку "Искандер-Э".
ОТРК "Искандер" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противником средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.
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