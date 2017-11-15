Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" использует высотную сверхманевренную ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 километров. Основное назначение "Искандеров" — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, которые они прикрывают.