Минобороны начало проверку из-за ошибочно прикрепленных к заявлению фото

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства по действиям возглавляемой США коалиции в Сирии, сообщает военное ведомство.
"Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГИЛ* в районе аль-Букемаля (Сирия)", — рассказали в министерстве.
При этом в Минобороны подчеркнули, что отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов, отступающим в районе аль-Букемаля, является "объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне". "Так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ*, перегруппировывавшихся для новых атак на правительственные войска в районе аль-Букемаля", — заявили в военном ведомстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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