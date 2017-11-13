Комитет Госдумы одобрил увеличение средств на довольствие военнослужащим

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы, которая увеличивает ассигнования на денежное довольствие военнослужащих в этот период.

Поправка, внесенная правительством РФ, увеличивает объем средств на эти цели в 2018 году на 52,762 миллиарда рублей, до 2,273 триллиона рублей, в 2019 году – на 66,401 миллиарда рублей, до 2,299 триллиона рублей, в 2020 году – на 121,559 миллиарда рублей, до 2,386 триллиона рублей.

"Это не откуда-то мы не снимаем. У нас был резерв для принятия решения по индексации военнослужащим, потому что размер этой индексации, сроки индексации были не определены. После определения сроков и размеров эти ассигнования встают на свои места", — пояснила первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, представляя поправку.