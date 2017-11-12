Вертолет Ка-226 прошел успешные испытания в Иране

ДУБАЙ, 12 ноя — РИА Новости. Вертолет Ка-226 успешно испытан в Иране, вертолет "Ансат" успешно проходит испытания сейчас в Пакистане, сообщил журналистам в первый день работы выставки "Дубай-2017" глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Вертолет Ка-226 прошел успешное испытание в Иране в условиях высокогорья. Вертолет "Ансат" сейчас проходит испытание в Пакистане", — сказал Богинский.

Он подчеркнул, что Иран проявляет интерес к медицинской версии вертолета Ка-226.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226 разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса машины составляет 3,4 тонны.

Легкий многоцелевой двухдвигательный вертолет "Ансат" разработан по одновинтовой схеме с рулевым винтом и призван конкурировать с новейшими западными образцами. Вертолет способен перевозить 1,3 тонны полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. В 2013 году вертолет "Ансат" с гидромеханической системой управления был сертифицирован для выполнения грузовых перевозок, в декабре 2014 года — для пассажирских. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация с медицинским модулем.