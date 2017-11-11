В России впервые принесли присягу десять военных научной роты Росгвардии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В России впервые принесли присягу десять военнослужащих научной роты Росгвардии из различных городов страны.

Как сообщил начальник военно-научного управления Росгвардии Юрий Марценюк, основное предназначение научной роты — исследовательские работы.

"В войсках завершается формирование научной роты и сегодня 10 военнослужащих, которые стоят в этом строю, приняли присягу и будут продолжать службу уже в этой вновь сформированной роте. Основное предназначение — проведение научно-прикладных исследований в области информационных технологий, инновационной деятельности, исследование проблем обеспечения национальной безопасности нашего государства", — сказал он.

В свою очередь в пресс-службе ведомства подчеркнули, что все призывники, зачисленные в научную роту, прошли специальный отбор.

"Каждый из них успешно закончил гражданский вуз и проявил склонность к научной работе. В период службы им предстоит проявить себя в различных воинских специальностей — связисты, инженеры, программисты, историки, журналисты", — сказал собеседник.

По его словам, научная рота ведомства даёт возможность талантливым и компетентным выпускникам гражданских вузов с максимальной пользой провести "армейский год" и поступить служить в Росгвардию уже на контрактной основе.

Всего десять призывников по всей стране прошли отбор в научную роту.

"Конечно, я испытываю гордость. В первую очередь, потому я буду служить именно в этой роте, и в будущем, если мне будет предложено, останусь уже на контактной основе. А сейчас мы чувствуем ответственность за то, что мы первые", — сказал рядовой Дмитрий Китавин.

Ещё один призывник, который закончил МГТУ имени Баумана, отметил, что он будет служить именно по своей специальности.

"Я закончил кафедру инструментальной техники и технологии, научная деятельность была связана с этим направлением. Мне предложили пойти в научную роту и я согласился, здесь есть взвод, который мне подходит", — подчеркнул рядовой Роман Силаев.