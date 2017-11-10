Россия и Финляндия создали прямую линию связи для избежания инцидентов

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военные РФ и Финляндии организовали прямую линию телефонной связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе, она действует с 1 ноября, сообщили в российском военном ведомстве.

"В целях предотвращения инцидентов на море и в воздухе между Национальным центром управления обороной Российской Федерации и Объединенным штабом вооруженных сил Финляндии организована прямая линия телефонной связи". — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что линия связи введена в эксплуатацию с 1 ноября и работает круглосуточно.

"Основная цель созданного по взаимной договоренности канала связи – укрепление доверия и повышение транспарентности военной активности в регионе Балтийского моря", — добавили в Минобороны.