Минобороны потратит 735 млн рублей на защиту Су-25СМ от управляемых ракет

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России проводит тендер на оснащение штурмовиков Су-25СМ современными средствами защиты от управляемых ракет, максимальная цена контракта составляет 735 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Штурмовики Су-25СМ входят в состав авиагруппы российских Военно-космических сил России (ВКС) в Сирии.

Согласно закупочным документам, в этом году средствами индивидуальной защиты типа УВ-26М планируется оснастить один штурмовик, в 2018-2019 годах — по 22 Су-25СМ.

Исполнителя определят в начале декабря по итогам аукциона.

На сайте производителя системы защиты "ГосМКБ "Вымпел" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") отмечается, что устройство УВ-26М защищает самолеты и вертолеты от управляемых ракет путем выброса помех их системам наведения.