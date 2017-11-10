МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские разведчики должны будут спасти мир в условиях новой угрозы ядерной войны, считает легендарный советский разведчик полковник Джордж Блейк, которому в субботу исполняется 95 лет.

"Моя биография многим хорошо известна. Ее особенностью, на мой взгляд, является то, что основные этапы моего пути связаны с важным выбором. Выбором своей позиции в непростых и противоречивых условиях, продиктованных самой историей", — отметил Блейк, слова которого приводятся в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

© AP Photo Офицер секретной разведывательной службы "MI6" Джордж Блейк © AP Photo Офицер секретной разведывательной службы "MI6" Джордж Блейк

"После окончания Второй мировой войны, будучи сотрудником британских спецслужб, я стоял в первых рядах противников России, моей нынешней Родины. Чуть позже была в моей биографии страшная Корейская война. Я видел ее реальное лицо, в том числе тела убитых американской военной машиной мирных жителей этой многострадальной страны. Именно тогда я понял, что подобные конфликты чреваты смертельной опасностью для всего человечества, и принял самое важное решение в своей жизни — стал инициативно и безвозмездно сотрудничать с советской внешней разведкой с целью защиты мира во всем мире", — пишет разведчик.

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Блейк обратился к своим коллегам по СВР, прежде всего к ее молодым сотрудникам.

"Вам предстоит непростая и ответственная миссия — спасать мир в ситуации, когда опасность ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения человечества вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня. Когда терроризм поднял голову и оставляет свои кровавые следы во многих уголках нашей планеты. Идет настоящая война Добра со Злом", — отметил легендарный разведчик.

"И я верю в вас, в ваше бескорыстное и самоотверженное служение нашему общему делу, в ваш профессионализм. Верю в окончательную победу над подлым врагом. Эта вера дает мне жизненные силы", — добавил Блейк.

Он поблагодарил руководство СВР, своих соратников по нелегальной разведке, "за многолетнюю верную дружбу, чуткость, заботу, внимание и понимание".

"Россия стала моей второй Родиной. Есть прекрасное русское пожелание — "мир вашему дому". И я очень хочу, чтобы мир был в вашем, а вернее в нашем с вами, доме", — написал разведчик.

С юбилеем Блейка от имени СВР поздравил ее директор Сергей Нарышкин.

"Всю свою жизнь Вы посвятили благородному делу защиты идеалов гуманизма и справедливости, борьбе за мир. Ваш подвиг и выдающийся вклад в обеспечение государственной безопасности России были высоко оценены руководством нашей страны, о чем свидетельствуют многочисленные награды", — отметил Нарышкин, слова которого цитируются в сообщении.

Легенда разведки

"В нашей Службе хорошо знают Вас как надежного боевого товарища, умудренного опытом человека, талантливого ученого, незаурядного писателя и умелого наставника. Ваша беззаветная преданность делу, высочайший интеллект, самоотверженность, целеустремленность, мужество и стойкость, любовь к жизни и доброжелательность являются примером для сотрудников СВР России", — добавил директор Службы внешней разведки.

В октябре 1948 года Блейк был назначен резидентом британской разведки СИС в столице Южной Кореи Сеуле. Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят северокорейскими войсками. Блейк, как представитель воюющей стороны, был интернирован и направлен в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире СИС. Был назначен на пост заместителя начальника отдела технических операций, который занимался секретным прослушиванием за границей. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.

В декабре 1953 года на секретном совещании СИС и ЦРУ в Лондоне было принято решение о прокладке туннеля к линиям связи Группы советских войск в Германии. Блейк проинформировал советскую разведку о готовящихся операциях, и Центром было принято решение использовать этот туннель для дезинформации противника.

На основе сведений Блейка внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, имевшую большой политический эффект. Аналогичное мероприятие было проведено в Австрии.

Из-за предательства сотрудника польской разведки, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в СИС, весной 1961 года Блейк, находившийся в Бейруте в секретном центре по изучению арабского языка, получил указание возвратиться в Лондон для получения "нового назначения". В штаб-квартире СИС он был подвергнут допросам, а затем дело было передано в суд, который приговорил Блейка к 42 годам тюремного заключения. После четырех лет тюремного заключения был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где проживает в настоящее время.