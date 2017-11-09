У красной черты. Как именно США планируют "сдержать агрессию России"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Новые ударные системы, строительство военной инфраструктуры, комплексная разведка, пропаганда и поставка оружия союзникам — США планируют в 2018 финансовом году потратить 4,6 миллиарда долларов на борьбу с "агрессивными действиями России в Европе". Американские законодатели согласовали соответствующую статью оборонного бюджета страны в четверг. Цифра озвучена на фоне многочисленных новостей о росте активности НАТО на границах России. Американский спецназ переброшен в Восточную Европу, Пентагон под шумок учений "Запад-2017" удваивает численность своих танков и бронемашин в регионе, инженерно-саперные подразделения Армии США готовятся усилить в Прибалтике автомобильные и железнодорожные мосты, чтобы по ним могла пройти тяжелая техника. И, судя по всему, этими мерами американцы ограничиваться не собираются. Как именно Пентагон потратит почти пять миллиардов долларов на противодействие России — в материале РИА Новости.

До 18 часов

Военный бюджет на 2018 финансовый год — первый такой документ, утвержденный при Дональде Трампе. И тот факт, что его опубликовали за день до встречи президента США с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, — не случайность. По мнению ряда аналитиков, Трамп, известный своей напористостью, не постесняется использовать почти пятимиллиардный козырь в качестве аргумента на непростых переговорах по актуальным международным проблемам. Самые острые из них — ядерная программа КНДР, урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе и сирийская гражданская война. По каждому из этих пунктов между Россией и США есть серьезные разногласия.

Вероятно, Дональд Трамп попытается их решить старым как мир способом, который в свое время очень точно описал американский криминальный король Аль Капоне: "Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом". Тем не менее оружие "калибра" 4,6 миллиарда долларов мелковато для прямых угроз России. Эта сумма сравнима с оборонными тратами Швейцарии или Вьетнама и "съест" менее процента от колоссального, почти 700-миллиардного военного бюджета США. Но потратить ее с умом Пентагону вполне по силам.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Американские военные готовят танки "Абрамс" к разгрузке на железнодорожной станции в Литве © AP Photo / Mindaugas Kulbis Американские военные готовят танки "Абрамс" к разгрузке на железнодорожной станции в Литве

"Конечно, 4,6 миллиарда не хватит на то, чтобы развязать против России полномасштабную войну. Здесь нужны суммы другого порядка, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. — Но их вполне достаточно для финансирования трех направлений, которые Пентагон сегодня считает ключевыми в оказании давления на Россию. Самое главное — это совершенствование американской инфраструктуры в регионе, о котором много говорил министр обороны США Джеймс Мэттис, его генералы и лоббисты крупных оборонных и промышленных проектов. Речь идет о строительстве так называемых баз быстрого подскока в Восточной Европе и Прибалтике, которые позволят в очень короткие сроки — вплоть до 18 часов — собрать на наших границах мощные ударные группировки".

По мнению эксперта, вторым направлением является информационная безопасность и кибероружие. Часть "европейских" денег уйдет на подготовку специалистов к ведению войны в киберпространстве, что, кстати, совсем недавно отрабатывалось на стратегических учениях Вооруженных сил США Global Thunder. Третий "денежный фронт" откроют для дополнительного финансирования определенных, скажем так, аналитических структур, занимающихся разведывательной деятельностью на приграничной российской территории. Они собирают информацию о дислоцированных там войсках, военных объектах и стратегической инфраструктуре. В случае резкого обострения ситуации именно сводками от этих "кротов" Пентагон будет руководствоваться при составлении планов наступательных операций.

"Если вдумчиво изучить все высказывания американских политиков и военных по поводу необходимости "сдержать Россию", а также проанализировать последние действия Пентагона в Европе, станет очевидно, что все это направлено исключительно против нас, — уверен Сергей Судаков. — Я полагаю, что США подошли к красной черте, которую российское руководство должно решительно обозначить. В противном случае они продолжат с энтузиазмом "дергать медведя за уши", что ни к чему хорошему не приведет. Я очень боюсь, что мы шаг за шагом приближаемся к открытой конфронтации".

Восточноевропейский таран

Впрочем, не факт, что американцы сами отправятся на поле боя, если самое страшное все-таки произойдет. Отдельным пунктом в тексте проекта бюджета значится военная помощь союзникам США в Восточной Европе. Пентагон, в частности, намерен выделить Украине 350 миллионов долларов на закупку вооружений и модернизацию армии. Еще 100 миллионов "по-братски" поделят между собой Эстония, Латвия и Литва. О финансовой помощи оборонным ведомствам стран Западной Европы в документе не говорится.

"На днях прошел саммит министров обороны стран Североатлантического альянса, в ходе которого было принято решение о создании двух командований НАТО — Восточного и Западного, — рассказал РИА Новости руководитель Центра изучения общественных проблем национальной безопасности Александр Жилин. — Первое, очевидно, будет заниматься вопросами "младоевропейцев", второе — государствами "старой" Европы. Таким образом, союзников поделили на "элиту" и "плебеев". И если американцы так заботятся о безопасности Европы, то почему не помогают оружием и деньгами таким странам, как Германия, Италия, Франция, Испания? Очень просто: американцам нужно военное присутствие в этих государствах, чтобы держать Евросоюз под своим контролем. А воевать с Россией в случае чего отправятся как раз восточные "плебеи". На это, по сути, им и выдают деньги и технику — причем не самую новую. Часть боевых машин, переданных Прибалтике, американцы вывели с Ближнего Востока и даже не удосужились перекрасить их из пустынного камуфляжа в расцветку, более соответствующую европейским пейзажам. Им просто-напросто плевать на то, что будет с этой техникой и с ее экипажами. Своих восточноевропейских союзников США рассматривают как пушечное мясо, таран для удара по воротам России".

© Flickr / 7th Army Joint Multinational Training Command Бронемашины США Bradleys M2A3 © Flickr / 7th Army Joint Multinational Training Command Бронемашины США Bradleys M2A3

Остальная сумма, по мнению эксперта, пойдет на перевооружение войск США, базирующихся на территории Европы. Старую технику вывезут, новую завезут, доставят современный боекомплект. Александр Жилин подчеркнул, что часть средств могут потратить на модернизацию американских складов тактического ядерного оружия в Германии для хранения новой, 12-й по счету модификации авиабомбы B61 мощностью около 50 килотонн.

Ракеты "задешево"

Нельзя не отметить и другие планы США по модернизации своих сил ядерного сдерживания. В частности, конгресс одобрил выделение 58 миллионов долларов на разработку новой ракеты средней дальности наземного базирования. Подобное оружие прямо нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного СССР и США в 1987 году. В качестве аргумента, оправдывающего подобные меры, американские законодатели затянули привычную песню — мол, соглашение нарушает Россия. Вашингтон давно и упорно обвиняет Москву в том, что развернутые в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" могут поражать цели на удалении свыше 500 километров. А наличие подобного оружия противоречит одному из положений договора РСМД. По утверждениям российских военных, "Искандеры", хоть и "впритык", но вписываются в это ограничение.

Специалисты, впрочем, сомневаются, что Пентагон способен быстро создать ракетные комплексы средней дальности. Александр Жилин считает, что такие заявления — это блеф. Расходы на создание подобного оружия — тайна за семью печатями что в России, что в Штатах. А ракетные "откровения" конгресса — не более чем элемент информационной войны.

"США сейчас пытаются определить для себя векторы развития сил ядерного сдерживания, — согласен с ним Сергей Судаков. — Грубо говоря, они пытаются нащупать те границы, на которых мы упремся и дальше уже не уступим. Своим заявлением о разработке новых ракет средней дальности конгресс проверяет реакцию России. Для этой же цели американцы периодически заводят разговоры о выходе из договора РСМД. И внимательно наблюдают, как на это реагирует российское военное и политическое руководство. Эти 58 миллионов можно считать пробным информационным шаром. Для реальной разработки и создания новой ракеты этих денег, мягко говоря, не хватит".