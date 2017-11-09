В ГВСУ заявили о снижении числа преступлений в силовых структурах

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Криминогенная ситуация в силовых ведомствах РФ в этом году улучшилась по сравнению с 2016 годом; лидерами по снижению уровня преступности стали МЧС, ФСБ и ФСО России, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ — руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.
Он отметил, что "лидерами по снижению уровня преступности стали части и организации МЧС России, где этот показатель сократился на 49%, Федеральная служба безопасности РФ — на 29,6% и Федеральная служба охраны РФ — на 29%; на 8,9% меньше зарегистрировано преступлений в войсках национальной гвардии РФ, на 5,1% — в Вооруженных силах РФ".
"В то же время почти в 2,5 раза увеличилось число преступлений, совершенных в подразделениях Спецстроя России (в настоящее время упразднено)", — добавил Сорочкин.