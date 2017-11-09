Песков переадресовал вопрос о российской субмарине в Индии в Минобороны

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вопрос о якобы претензиях России к Индии в связи с возможным допуском представителей ВМС США на российскую атомную субмарину не входит в сферу ответственности Кремля, по этому поводу нужно обращаться в российский Минобороны, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газета "Коммерсант" написала в четверг, что в декабре вице-премьер Дмитрий Рогозин приедет в Индию. Причиной поездки, сообщило издание, является якобы недовольство Москвы допуском представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. "Коммерсант" писал, что инцидент грозит серьезно осложнить переговоры как по аренде второй атомной субмарины, так и по другим проектам в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это не кремлевский вопрос. Это все-таки к нашему военному ведомству (вопрос)", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможных претензиях Москвы к Дели.