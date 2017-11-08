ВМФ впервые передал электронные навигационные карты на корабль в море

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Главный центр автоматизированной системы обеспечения электронной картографической информацией ВМФ впервые передал 280 электронных навигационных карт на борт ледокола "Илья Муромец" в море, сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны? Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Результаты 68.2% Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

4.3% Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

27.5% Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон Все опросы Голосовать

"Впервые в истории ВМФ России успешно осуществлена передача электронных навигационных карт на борт корабля, находящегося в море. Передачу набора электронных вариантов 280 навигационных карт осуществил Главный центр автоматизированной системы обеспечения картографической информацией ВМФ в Санкт-Петербурге на борт новейшего ледокола "Илья Муромец", находящегося на испытаниях в Балтийском море", — сказал Дыгало.

По словам начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана 1 ранга Сергея Травина, для передачи использовалось специальное новое оборудование, установленное на борту ледокола "Илья Муромец".

"Речь идет о корабельном комплексе средств автоматизации, которым по заказу ВМФ оснащен ледокол. Передача электронных карт произведена через специальный радиоканал из Санкт-Петербурга", — сказал Травин, слова которого приводит пресс-служба.

Он также отметил, что новые средства автоматизации позволят "успешно обеспечивать геопространственной информацией в виде электронных навигационных карт боевые корабли ВМФ России входе длительного выполнения задач в дальней океанской зоне".

Ранее снабжение навигационными картами кораблей и судов ВМФ производилось в пунктах дислокации в ходе базовой и предпоходовой подготовки.