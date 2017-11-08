ВМФ впервые передал электронные навигационные карты на корабль в море

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Главный центр автоматизированной системы обеспечения электронной картографической информацией ВМФ впервые передал 280 электронных навигационных карт на борт ледокола "Илья Муромец" в море, сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.
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По словам начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана 1 ранга Сергея Травина, для передачи использовалось специальное новое оборудование, установленное на борту ледокола "Илья Муромец".
Он также отметил, что новые средства автоматизации позволят "успешно обеспечивать геопространственной информацией в виде электронных навигационных карт боевые корабли ВМФ России входе длительного выполнения задач в дальней океанской зоне".
Ранее снабжение навигационными картами кораблей и судов ВМФ производилось в пунктах дислокации в ходе базовой и предпоходовой подготовки.