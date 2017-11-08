Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Бронированные танковые армады, идущие в атаку при мощной артиллерийской поддержке, всегда были одной из самых сильных сторон советских и российских Сухопутных войск. Учитывая площадь страны, протяженность ее границ и не всегда дружелюбное окружение, эти стальные "кулаки" играют решающую роль в отражении военной угрозы извне. И сегодня, в эпоху беспилотников, самолетов-невидимок, спутников и высокоточного оружия, Россия продолжает развивать, казалось бы, "вышедшие из моды" наземные войска. Как сообщил в среду замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, с 2012 по 2017 год Вооруженные силы получили более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники. Он подчеркнул, что Россия сейчас занимает первое место по количеству танков, боевых машин пехоты (БМП) и реактивных систем залпового огня (РСЗО). О том, насколько в этом отстают зарубежные конкуренты, — в материале РИА Новости.

Танковый кулак

Российские танковые войска организационно делятся на две дивизии, три отдельные бригады, пять полков в мотострелковых соединениях, а также подразделения в составе пехотных частей. Согласно последнему докладу Международного института стратегических исследований (IISS) "The Military Balance 2017", на вооружении стоят около 2700 основных боевых танков (ОБТ): 1100 Т-72Б/БА, 800 Т-72Б3, 450 Т-80БВ/У и 350 самых современных Т-90/Т-90А. Кроме того, в войсках есть несколько десятков опытных, или предсерийных машин, таких как Т-90АМ и Т-14.

По количеству строевых танков Россия превосходит США. В американской армии числятся 2380 ОБТ Abrams: 775 постепенно выводимых из эксплуатации М1А1 и 1605 современных M1A2 в модификации SEPv2. Сильнейшие европейские союзники США — Германия, Великобритания и Франция — в сумме располагают 733 танками (Leopard 2A6/2А7, Challenger 2 и Leclerc соответственно). В правительствах этих государств периодически возникают дебаты о необходимости усиления сухопутных войск новой бронетехникой, но дальше разговоров дело пока не идет.

Зато Китай может выкатить на поле боя аж 6740 танков. Однако половина этих машин была построена еще при Мао Цзэдуне. Речь идет о 3350 Type 59/59-II, Type-59D, Type-79 и Type-88A/B, созданных на основе советских средних Т-55. Конкурировать они могут разве что с другими "старичками" второго поколения танков. Впрочем, в танковых частях НОАК хватает и довольно современных машин: 1000 Type-96, 1500 Type-96A, 40 Type-98A, 600 Type-99 и 250 Type-99A. Последний по характеристикам сравним с новыми модификациями российских Т-72.

© AFP 2017 / Tengku Bahar Парад в честь празднования Дня Республики в Индии © AFP 2017 / Tengku Bahar Парад в честь празднования Дня Республики в Индии

Внушительным танковым парком обладает и Индия. В ее арсеналах — 3024 ОБТ: 124 машины Arjun "домашней" разработки, 1950 Т-72М1 и 950 Т-90C. И тем не менее Россия остается лидером по общему количеству танков. На складах Минобороны в консервации хранятся аж 17 с половиной тысяч бронированных машин: 2800 Т-55, 2500 Т-62, 2000 Т-64А/В, 7000 Т-72/Т-72А/Б, 3000 Т-80Б/БВ/У, 200 Т-90. Многие них успели поучаствовать в событиях Пражской весны, Афганской войне, первой чеченской кампании. При всеобщей мобилизации Минобороны не составит труда укомплектовать эти машины экипажами из числа рядовых и сержантов запаса.

Опора пехоты

"То, что крупных танковых сражений не было давно, вовсе не говорит о том, что этот вид боевых действий устарел, — рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, полковник запаса, служивший в танковых войсках. — В последний раз бронированные армады массово бились друг с другом в Ирано-иракской войне 1980-х годов. С обеих сторон были задействованы тысячи танков, а в одном сражении могли участвовать сотни машин. С тех пор сопоставимых по масштабам стычек не было. Актуальные военные конфликты сегодня можно условно поделить на две категории: борьбу с незаконными вооруженными формированиями, террористами, партизанами или между государствами с разным уровнем технологического развития. А вот равный с равным не сражался уже давно. Но если будет масштабная агрессия против России со стороны государств, которые посчитают это для себя осуществимым, масштабные танковые баталии обязательно произойдут. Именно поэтому постоянно проводятся маневры. Именно поэтому мы создали 1-ю гвардейскую танковую армию, воссоздали 90-ю дивизию, пополняем техникой соединение кантемировцев под Москвой. Нужно быть готовыми к любой ситуации".

Российская пехота сегодня по праву считается одной из самых моторизованных в мире. Согласно докладу "The Military Balance 2017", в мотострелковых войсках имеется 4900 боевых машин пехоты: 500 БМП-1, 3000 БМП-2, 500 БМП-3, а также 700 бронетранспортеров с повышенной огневой мощью БТР-80А и БТР-82А/АМ. Кроме того, на складах хранятся еще 8500 "единичек" и "двоек". Конечно, многие из этих машин уже не новые, однако и другие страны вряд ли могут похвастать полностью современным парком подобной техники.

К примеру, на вооружении Армии США стоят 2834 БМП на базе гусеничной платформы Bradley, созданной еще в начале 80-х годов прошлого века: 2500 М2А2/А3, а также 334 боевые машины на ее основе. Тем не менее несомненным достоинством американского подхода к формированию парка бронетанковой техники является небольшое количество ее наименований: оборонке проще производить и обслуживать один вид танка или бронемашины, чем несколько. Впрочем, зацикленность на одной модели сыграла с американскими конструкторами вооружений злую шутку. Постоянно модернизируя, по сути, старое шасси, "прикручивая" к нему дополнительную бронезащиту и новое оборудование, они утяжелили последние версии Bradley до "неприличных" 34 тонн. Современная российская БМП-3 с динамической защитой и дополнительными бронеэкранами весит всего около 20.

Стареющий парк бронетехники пехоты остается актуальной проблемой для Индии и Китая. У первой есть 700 советских БМП-1 и 1800 машин Sarath (лицензионной копии БМП-2). НОАК же располагает 3800 боевыми машинами пехоты: 1250 Type-86/86А (копия БМП-1), 1150 бронетранспортеров Type-92/92B дотянутых по вооружению до уровня БМП, 900 современных Type-97/97A, а также 500 колесных ZBL-09, которые БМП можно назвать лишь с большой натяжкой. А Великобритания, Франция и Германия на троих готовы выставить около 1800 БМП Warrior, VBCI и Marder соответственно. По-настоящему современной среди них может считаться только "француженка": колесный VBCI был принят на вооружение в 2008 году.

Огненный шквал

В составе Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Российской армии сегодня имеется более 850 реактивных систем залпового огня: 550 122-миллиметровых установок БМ-21 "Град" и "Торнадо-Г", 200 220-миллиметровых "Ураганов" и 100 300-миллиметровых "Смерчей". Но это лишь часть всех ударных систем РВиА. На базах хранения законсервированы еще 3220 РСЗО "Град" и "Ураган". Есть даже сотня легендарных "катюш", которые используются для тренировки расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов. Их 132-миллиметровые реактивные снаряды имитируют низколетящие воздушные цели.

Американская армия обладает 600 РСЗО, включая 225 M270A1 MLRS и 375 их более компактных "собратьев" — колесных HIMARS. Более чем внушительный арсенал подобных систем есть у Китая: более 1870 единиц, по большей части 122-миллиметровых систем Type-81 и Type-90, но есть и 175 современных PHL-03 калибра 300 миллиметров. А вообще, по количеству наименований когда-либо выпущенных РСЗО и их модификаций Китай даст сто очков форы всему остальному миру. Недаром порох и первые ракеты придумали именно в Поднебесной.

© AFP 2017 / Saul Loeb Парад в честь празднования Дня Республики в Индии © AFP 2017 / Saul Loeb Парад в честь празднования Дня Республики в Индии

Индия, в свою очередь, ставку на реактивную артиллерию в конфликтах будущего делать не собирается. У нее есть 192 РСЗО: 150 произведенных по лицензии "Градов", 14 214-миллиметровых систем Pinaka (в настоящий момент проходят модернизацию) и 28 российских "Смерчей". Схожий подход и у большинства западноевропейских стран, имеющих в своих арсеналах реактивную артиллерию исключительно "для галочки". Суммарно Франция, Германия и Великобритания готовы выставить на поле боя лишь 86 американских РСЗО M270 MLRS.