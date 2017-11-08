Комиссия ЦВО оценила боеготовность сформированной 90-й танковой дивизии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Комиссия под руководством начальника штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенанта Евгения Устинова высоко оценила уровень боеготовности сформированной в конце 2016 года гвардейской 90-й танковой дивизии, сообщил РИА Новости в среду помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Первая проверка боеготовности 90-й танковой дивизии ЦВО с участием более пяти тысяч военнослужащих завершилась на Урале, пояснил Рощупкин.

"В ходе командно-штабной тренировки личный состав был поднят по тревоге, совершил марш на полигоны в Челябинской и Свердловской областях для отработки учебно-боевых задач в полевых условиях. Комиссия под руководством начальника штаба ЦВО генерал-лейтенанта Евгения Устинова оценила уровень готовности командного состава управлять подчиненными подразделениями, выучку отделений, экипажей и расчетов, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники", — сказал Рощупкин.

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Он отметил, что "сформированное год назад соединение подтвердило высокий уровень боеготовности и способность выполнить задачи по предназначению".

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.