Военный эксперт рассказал, куда направлены противоракеты на Аляске

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ракеты-перехватчики наземного базирования на военной базе Форт Грили (штат Аляска) направлены против российских и китайских ракет, но Россия обладает вооружением, способным преодолевать ПРО США, заявил РИА Новости в среду президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.
75.0%Да, американские ракеты вблизи границ угрожают безопасности России
20.3%Это скорее политический шаг, США вряд ли когда-нибудь решатся нанести удар
4.7%Мне все равно
"Иранская ракета никогда не полетит над Аляской и северокорейская тоже, а вот главный пучок траектории российских и китайский ракет как раз идет через Северный полюс с заходом через именно Аляску на территорию США", — сказал Ивашов.
По его словам, ПРО США является достаточно современной и способна не только затруднять пролет, но и даже сбивать российские и ракеты, но у России есть разработки по прорыву противоракетной обороны и крылатые ракеты.