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Безопасность

Более 90% опрошенных россиян уверены в способности армии защитить страну

Сюжет:
"Общественные мнения" (241)
08:2808.11.2017
(обновлено: 08:30 08.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащий в России. Архивное фотоВоеннослужащий в России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Более 90% россиян уверены в способности российской армии защитить страну при возникновении угрозы извне, по мнению большинства, обороноспособность РФ в последние несколько лет укрепилась, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны?
Результаты

  • 68.2%

    Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

  • 4.3%

    Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

  • 27.5%

    Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
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"Оценки боеспособности вооруженных сил РФ близки к максимально возможным: 93% россиян считают, что в случае возникновения реальной угрозы со стороны других стран, армия сможет нас защитить", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Главными задачами, стоящими сегодня перед российской армией, респонденты называют защиту граждан и территориальной целостности страны (43%), а также укрепление боеспособности страны (32%). Главным достижением вооруженных сил страны за последние пять лет считается модернизация вооружения, выяснил ВЦИОМ, — об этом говорит треть участников опроса (34%), ещё 15% респондентов называют в числе главных достижений действия в Сирии.

Социологи отмечают, что динамику одобрения деятельности российской армии в последнее пятилетие "можно охарактеризовать как устойчиво положительную".

Военно-технический форум АРМИЯ-2016. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Россияне больше всего доверяют армии, Русской православной церкви и СМИ
"По данным последнего опроса, доля тех, кто положительно оценивает работу вооруженных сил РФ, составила 88% (с 52% в 2012 году).Оценки состояния вооруженных сил также растут: в 2017 году 62% оценивают его как очень хорошее/хорошее и только 5% — как плохое/очень плохое", — показал опрос.

В последние несколько лет (2015-17 года) россияне оценивают деятельность министра обороны РФ Сергея Шойгу в среднем в 4,7 балла из 5 возможных.

"Респонденты в большинстве своем отмечают эффективность мер по повышению уровня обороноспособности страны: 86% считают, что за последние 2-3 года она повысилась (в первую очередь, об этом судят по модернизации вооружения) и только 2% полагают, что ситуация скорее ухудшилась. Не фиксируют каких-либо изменений 9% опрошенных", — уточняют социологи.

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что армия в глазах российского общества сегодня является одним из наиболее одобряемых государственных институтов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Шойгу: в ВС вернули 17 тысяч офицеров, ранее уволенных из российской армии
"Основывается эта поддержка и одобрение на убеждении россиян, что в случае реальной военной угрозы вооруженные силы эффективно справятся с задачей защиты граждан и страны, благодаря, в том числе, успешно проводимой модернизации вооружений. Высока оценка наших граждан личности и вклада в укрепление престижа и мощи армии министра обороны Шойгу. Последние годы в правительстве РФ среди всех министров он является самым популярным и эффективным по мнению наших сограждан", — сказал глава фонда ВЦИОМ, комментируя результаты исследования.

Всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" были проведены в октябре 2017 года, в ходе каждого из них было опрошено по 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 1998-2016 годах проводились квартирные опросы.

День ВМФ: боевые корабли, подлодки и флотская авиация
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.Противодиверсионный катер Юнармеец Каспия во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Во многих городах состоялись военно-морские парады. На фото: противодиверсионный катер "Юнармеец Каспия" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".Военные моряки гвардейского ракетного крейсера Варяг во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дальний Восток начал отмечать праздник первым. Парады прошли в Хабаровске и на Камчатке. Самое масштабное на Дальнем Востоке празднование Дня ВМФ прошло в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) – во Владивостоке. На фото: военные моряки гвардейского ракетного крейсера "Варяг".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВысадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.Высадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Высадка бойцов морского спецназа во время парада кораблей и военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня ВМФ во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ столице Приморского края малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника с помощью торпедного вооружения.Высадка морского десанта на БТР-80 во время парада кораблей по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В столице Приморского края малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" нашли и "уничтожили" подводную лодку условного противника с помощью торпедного вооружения.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлавный парад в Санкт-Петербурге принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. На фото: российский лидер на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Главный парад в Санкт-Петербурге принимал президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. На фото: российский лидер на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла выставка якорей. На главной городской площади выступили духовые оркестры.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.Большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" (на первом плане) во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.Во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Макс Ветров
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В День Военно-морского флота России в Севастополе прошло театрализованное представление.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ параде в Санкт-Петербурге приняли участие десятки боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.Жители и гости Санкт-Петербурга во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В параде в Санкт-Петербурге приняли участие десятки боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль — корвет "Зеленодольск" во время парада в честь Дня военно-морского флота России в Кронштадте.Малый противолодочный корабль — корвет Зеленодольск во время парада в честь Дня Военно-морского флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Малый противолодочный корабль — корвет "Зеленодольск" во время парада в честь Дня военно-морского флота России в Кронштадте.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПарад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.Военнослужащие во время военно-морского парада в честь празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Парад кораблей и военно-спортивный праздник в Севастополе посмотрели более 100 тысяч зрителей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ парке 300-летия Санкт-Петербурга прошло народное гулянье "Под Андреевским флагом!". На центральной аллее парка была открыта фотоэкспозиция "Петербург — парусная столица России".Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурге перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В парке 300-летия Санкт-Петербурга прошло народное гулянье "Под Андреевским флагом!". На центральной аллее парка была открыта фотоэкспозиция "Петербург — парусная столица России".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкДля гостей праздника в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы по вязанию морских узлов, работали интерактивные зоны по перетягиванию каната и изучению морского дела. Каждый желающий мог своими руками изготовить сувенир.Корабли Военно-морских сил России во время парада честь Дня Военно-морского флота России в Кронштадте. 30 июля 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Для гостей праздника в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы по вязанию морских узлов, работали интерактивные зоны по перетягиванию каната и изучению морского дела. Каждый желающий мог своими руками изготовить сувенир.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВыступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.Выступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Выступление морских пехотинцев Тихоокеанского флота РФ во время военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкНовшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Новшеством парада в Севастополе стал захват морскими пехотинцами судна с пиратами. А буксиры Черноморского флота станцевали "вальс" с фонтанами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.Большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц во время парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России, во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" во время парада во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМолебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.Молебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке перед началом парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Молебен с Порт-Артурской иконой Божией Матери у храма святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкДесантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.Десантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске. 30 июля 2017
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Десантники демонстрируют элементы условного освобождения захваченного террористами морского судна во время морского парада в акватории Цемесской бухты в День Военно-морского флота в Новороссийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКитайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря — 2017", на параде во Владивостоке.Китайские военнослужащие, гости военно-спортивного праздника по случаю празднования Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. 30 июля 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китайские военнослужащие, прибывшие в Россию для участия в конкурсе "Кубок моря — 2017", на параде во Владивостоке.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкОдним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Одним из самых запоминающихся эпизодов торжества в Севастополе стала стрельба установок "Град" и систем залпового огня на больших десантных кораблях.
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