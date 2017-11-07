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Безопасность

Генштаб заявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск

17:0007.11.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкНачальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов во время встречи с представителем военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павелом в Баку. 7 сентября 2017Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов во время встречи с представителем военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павелом в Баку. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, выступая на коллегии Минобороны заявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск, а так же рассказал о возможностях российских ядерных сил и состоянии армии.

Российские военнослужащие в Координационном центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военные силы Крыма

По словам Герасимова, военные силы Крыма включают базу ВМФ, дивизию противовоздушной обороны, армейский корпус и военно-морскую базу.

Он отметил, что за пять лет в Южном военном округе сформировались общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

"Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", — сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что за это время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем "Дагестан" и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных "Калибрами".

Российские военнослужащие в Координационном центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Не допустить военной агрессии

Герасимов также рассказал, как обстоят дела и на других направлениях.

"На каждом стратегическом направлении сформированы самодостаточные межвидовые группировки войск (сил) общего назначения, способные успешно решать задачи в прогнозируемых вооруженных конфликтах", — сказал он.

Начальник Генштаба отметил, что стратегические силы сдерживания гарантированно не допустят развязывания агрессии против Российской Федерации и ее союзников.

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Удар по любой цели

Рассказал Герасимов и о потенциале российских ядерных сил. По его словам, они на 74% оснащены современными образцами вооружения.

Он подчеркнул, что "сегодня стратегические ядерные силы способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в том числе обладающему средствами противоракетной обороны".

Начальник Генштаба также отметил, что боевые возможности авиационных стратегических ядерных сил за пять лет увеличились в полтора раза.

Усовершенствование системы ПРО

Модернизация коснулась и других областей ВС. Так, по словам Герасимова, за последние пять лет Россия усовершенствовала систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечила перекрытие зон обзора воздушного пространства.

Военнослужащие на учебных занятиях сапёров 210 Межрегионального учебного центра на полигоне в Нижегородской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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"В рамках развития ВКС одним из приоритетных направлений стало совершенствование системы предупреждения о ракетном нападении. Начиная с 2012 года, в эксплуатацию вводятся современные радиолокационные станции высокой заводской готовности типа "Воронеж", ведется модернизация действующих станций "Дарьял", "Днепр" и "Волга", — заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

По его словам, в результате "ликвидированы разрывы радиолокационного поля на севере и юге страны и обеспечено перекрытие зон обзора воздушного пространства".

Он отметил, что воздушно-космическая оборона страны выведена на новую качественную ступень.

Новое вооружение

Глава Генштаба также рассказал о новом оружии российской армии. По его словам, за последние пять лет на вооружение поступили более трехсот образцов военной техники.

Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поддержка высокой боеготовности стратегических сил, наращивание эшелонированной воздушно-космической обороны и совершенствование системы управления являются приоритетными областями развития.

Новое вооружение поступило так же на флот и в авиационные войска. Так, военный флот за последние пять лет получил более 150 кораблей и судов, из них 60 боевых. В береговых войсках появились 13 дивизионов ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", способных поражать как морские, так и наземные цели.

Морская авиация за этот период получила более 60 самолетов и вертолетов, а боевые возможности морских стратегических ядерных сил выросли на 25%.

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Что касается авиации, только Западный военный округ за пять лет получил 185 самолетов и вертолетов.

Количество самолетов, которые могут применять крылатые ракеты, выросло в 11 раз, доля стратегических ракетоносцев достигла 75,7%, что на 53% больше, чем в 2012 году.
Были модернизированы ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МС, получившие новое радиоэлектронное оборудование и более мощные двигатели.

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