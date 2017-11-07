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Сербия начала модернизацию переданных Россией МиГ-29

16:4607.11.2017
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© РИА Новости / Олег ИвановПереданные Россией Сербии истребители МиГ-29, аэродром Батайница в Сербии. 20 октября 2017Переданные Россией Сербии истребители МиГ-29, аэродром Батайница в Сербии. 20 октября 2017
© РИА Новости / Олег Иванов

БЕЛГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Модернизация переданных Россией в рамках военно-технического сотрудничества Сербии истребителей МиГ-29 начата под руководством российских специалистов, сообщило министерство обороны республики.

Истребитель МиГ-29. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Сербии объяснили, зачем военно-нейтральной стране шесть российских МиГ-29
Сербское военное ведомство сообщает, что проект модернизации шести МиГ-29 переданных в октябре Россией предполагает два этапа, которые по плану будут завершены в 2018 году. При этом минобороны уточняет, что только один из переданных истребителей находится в настоящее время на капремонте в России, остальные пять размещены на военном аэродроме Батайница под Белградом и проходят модернизацию в Сербии.

"Первый этап включает в себя установку навигационного оборудования и аппаратуры для связи на все шесть самолетов с тем, чтобы они отвечали международным стандартам связи с оборудованием на земле, а второй этап модернизации подразумевает значительное усиление способностей в воздухе и огневой мощи на всех 10 машинах (включая имеющиеся у ВВС Сербии четыре МиГ-29 – ред.) на высочайшем технологическом уровне модернизации", — цитирует агентство Танюг МО Сербии.

Многоцелевой истребитель МиГ-29
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский истребитель, от которого у противника кружится голова
Ведомство уточняет, что работы по модернизации истребителей начали российские специалисты с четырьмя десятками их сербских коллег на базе 204-й бригады ВВС республики в пригороде Белграда.

"Истребители будут оборудованы современной бортовой электроникой, вооружением класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" и радиоэлектронным оборудованием для самозащиты и радиоэлектронной борьбы", — приводит агентство данные минобороны.

Отмечается, что правительство Сербии выделило необходимые для модернизации всех 10 МиГ-29 средства в размере 185 миллионов евро. Сербское министерство обороны также подчеркивает, что располагает достаточным числом пилотов для управления модернизированными истребителями, чему способствуют "совместные учения с пилотами Российской Федерации".

Переданные Россией Сербии истребители МиГ-29, аэродром Батайница в Сербии. 20 октября 2017
© РИА Новости / Олег Иванов
Шойгу: истребители МиГ-29 послужат независимости и безопасности Сербии
В конце декабря 2016 года глава правительства Сербии (в настоящее время президент) Александр Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи из наличия Вооруженных сил передаст Сербии шесть МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2. Торжественная передача истребителей состоялась на военном аэродроме Батайница 20 октября на День освобождения Белграда во Второй мировой войне.

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