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Шойгу рассказал о приоритетных задачах государственной обороны

15:1607.11.2017
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© Фото : Минобороны РФСергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ по вопросам выполнения указов Президента РФ и плана деятельности МинобороныСергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ по вопросам выполнения указов Президента РФ и плана деятельности Минобороны
© Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Неядерные силы РФ до 2020 года выйдут на уровень, позволяющий гарантировано защищать интересы страны, заявил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По словам министра, до 2020 года предстоит решить ряд приоритетных задач. "Укрепить боевой потенциал стратегических ядерных сил, продолжить совершенствование системы всестороннего обеспечения и боевого управления. Вывести стратегические неядерные силы на уровень, позволяющий нейтрализовать военные угрозы России и гарантировано защищать национальные интересы страны", — сказал министр.

Шойгу добавил, что до 2020 года также планируется повысить боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях. Он отметил, что нужно сбалансированно развивать виды и рода Вооруженных сил, уделяя "особое внимание оснащению армии и флота высокоточным оружием, современными системами связи, разведки, управления и, как показал сирийский опыт, радиоэлектронной борьбу".

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© РИА Новости / Сергей Орлов
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Кроме того, добавил министр, необходимо обеспечить эффективный контроль за расходованием средств, выделяемых в рамках гособоронзаказа.

"Это совершенно новая и, на наш взгляд, пожалуй, самая эффективная система контроля расходования средств и выполнения государственного оборонного заказа", — отметил он. По словам министра, эффект превосходит все ожидания и "эту систему контроля надо развивать и дальше".

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