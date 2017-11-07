Шойгу рассказал о приоритетных задачах государственной обороны

Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ по вопросам выполнения указов Президента РФ и плана деятельности Минобороны

Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ по вопросам выполнения указов Президента РФ и плана деятельности Минобороны

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Неядерные силы РФ до 2020 года выйдут на уровень, позволяющий гарантировано защищать интересы страны, заявил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

По словам министра, до 2020 года предстоит решить ряд приоритетных задач. "Укрепить боевой потенциал стратегических ядерных сил, продолжить совершенствование системы всестороннего обеспечения и боевого управления. Вывести стратегические неядерные силы на уровень, позволяющий нейтрализовать военные угрозы России и гарантировано защищать национальные интересы страны", — сказал министр.

Шойгу добавил, что до 2020 года также планируется повысить боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях. Он отметил, что нужно сбалансированно развивать виды и рода Вооруженных сил, уделяя "особое внимание оснащению армии и флота высокоточным оружием, современными системами связи, разведки, управления и, как показал сирийский опыт, радиоэлектронной борьбу".

Кроме того, добавил министр, необходимо обеспечить эффективный контроль за расходованием средств, выделяемых в рамках гособоронзаказа.

"Это совершенно новая и, на наш взгляд, пожалуй, самая эффективная система контроля расходования средств и выполнения государственного оборонного заказа", — отметил он. По словам министра, эффект превосходит все ожидания и "эту систему контроля надо развивать и дальше".