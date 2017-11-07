Минобороны за пять лет обустроило семь ракетных полков РВСН

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минобороны России с 2012 года обустроило семь полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), заявил первый замглавы ведомства Руслан Цаликов.
По его словам, серьезные усилия при этом были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети, системы базирования флотов, арктической группировки и арсеналов хранения боеприпасов.
Он также отметил, что парки боевых машин соединений и воинских частей оснащаются тенто-мобильными укрытиями, за последние годы их построено 310. Кроме того, в этом году построены четыре новых быстровозводимых хранилища типа "МАРХИ".